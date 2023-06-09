Семьям убитых в Украине оккупантов подарили билеты в цирк
Бесплатные билеты в цирк достались лишь детям убитых оккупантов (Фото:vokrugsveta.ua)
В Тюменской области РФ семьям ликвидированных в Украине мобилизованных россиян выдали в качестве «компенсации» билеты в цирк.
Об этом со ссылкой на собственные источники сообщило издание 72.ru
«Я слышала, что выдавали билеты в цирк. И только семьям мобилизованных, кто погиб», — рассказала местная жительница.
Позже эту же информацию подтвердили и в департаменте социального развития региона.
«Билеты раздавал военкомат. Они сами формировали списки», — заявили чиновники.
При этом отмечается, что билеты достались далеко не всем членам семей уничтоженного украинцами российского «пушечного мяса», а только их детям, поэтому женам захватчиков придется развлекать себя самостоятельно.