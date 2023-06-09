Семьям убитых в Украине оккупантов подарили билеты в цирк

9 июня, 14:39
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Бесплатные билеты в цирк достались лишь детям убитых оккупантов (Фото:vokrugsveta.ua)

Бесплатные билеты в цирк достались лишь детям убитых оккупантов (Фото:vokrugsveta.ua)

В Тюменской области РФ семьям ликвидированных в Украине мобилизованных россиян выдали в качестве «компенсации» билеты в цирк.

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Об этом со ссылкой на собственные источники сообщило издание 72.ru

«Я слышала, что выдавали билеты в цирк. И только семьям мобилизованных, кто погиб», — рассказала местная жительница.

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Позже эту же информацию подтвердили и в департаменте социального развития региона.

«Билеты раздавал военкомат. Они сами формировали списки», — заявили чиновники.

При этом отмечается, что билеты достались далеко не всем членам семей уничтоженного украинцами российского «пушечного мяса», а только их детям, поэтому женам захватчиков придется развлекать себя самостоятельно.

Инфографика: Скріншот/72.ru
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Россия Российская агрессия Российские военные Цирк Компенсация Тюмень Война России против Украины

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