Райан Гослинг в роли Буданова: в Twitter проводят кастинг актеров на роли украинских политиков

21 января, 19:40
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Райан Гослинг в роли Буданова (Фото:Тимчіно морено (Twitter))

Райан Гослинг в роли Буданова (Фото:Тимчіно морено (Twitter))

Издание Wall Street Journal в своем материале пыталось выяснить, загадочно убитый в марте 2022 года Денис Киреев был предателем или героем Украины. В Twitter пользователь под ником Тимчіно морено представил, как выглядели бы актеры этой детективной истории на Netflix. А другие пользователи подхватили тред и теперь у нас есть непревзойденный актерский состав.

Загадочно убитый в марте 2022 Денис Киреев, один из членов украинской делегации на переговорах с РФ, сотрудничал с ГУР Минобороны Украины и обеспечил ведомство Кирилла Буданова крайне ценными разведданными о российском вторжении. Разведка Украины узнала, что Путин отдал приказ о полномасштабном вторжении от украинского финансиста именно Дениса Киреева, говорится в статье «Русский шпион или украинский герой? Странная смерть Дениса Киреева» от The Wall Street Journal.

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В СБУ заявили, что Киреева убили как предателя Украины, однако его похоронили с почестями, а Владимир Зеленский посмертно наградил его медалью за исключительные заслуги в защите Украины.

В Twitter отреагировали на такую запутанную историю и теперь смотрите, какой каст предлагают украинцы для Netflix.

Все началось с треда от Тимічно морено:

https://twitter.com/Abscurat/status/1616037202395291648?s=20&t=kmvL453_eoPhu83gzGa2ng
https://twitter.com/Abscurat/status/1616037206342107137?s=20&t=kmvL453_eoPhu83gzGa2ng
https://twitter.com/Abscurat/status/1616037213468348417?s=20&t=kmvL453_eoPhu83gzGa2ng
https://twitter.com/Abscurat/status/1616037236193087488?s=20&t=kmvL453_eoPhu83gzGa2ng


А потом тред подхватили и другие:

https://twitter.com/VikaPryimak/status/1616201105859350543?s=20&t=kmvL453_eoPhu83gzGa2ng
https://twitter.com/rsni_pzda/status/1616080484601331714?s=20&t=kmvL453_eoPhu83gzGa2ng
https://twitter.com/serhii_bahlai/status/1616116430633828353?s=20&t=kmvL453_eoPhu83gzGa2ng
https://twitter.com/AntonPepper/status/1616499456760811545?s=20&t=kmvL453_eoPhu83gzGa2ng
https://twitter.com/It_is_Permanent/status/1616332830480424963?s=20&t=kmvL453_eoPhu83gzGa2ng
https://twitter.com/nastiagonchi/status/1616094286843416576?s=20&t=kmvL453_eoPhu83gzGa2ng
https://twitter.com/stlstrm/status/1616087485729198080?s=20&t=kmvL453_eoPhu83gzGa2ng
https://twitter.com/leo_dy_/status/1616162614744342528?s=20&t=kmvL453_eoPhu83gzGa2ng
https://twitter.com/sho_blya/status/1616077173323874305?s=20&t=kmvL453_eoPhu83gzGa2ng
https://twitter.com/weeetalert/status/1616193947570786312?s=20&t=kmvL453_eoPhu83gzGa2ng
https://twitter.com/cynical__good/status/1616191319835308033?s=20&t=kmvL453_eoPhu83gzGa2ng
https://twitter.com/leo_dy_/status/1616188644871573511?s=20&t=kmvL453_eoPhu83gzGa2ng


А потом шутливый тред подхватили и украинские бренды:

https://twitter.com/rozetka_ua/status/1616412056697114624?s=20&t=Z7cyLpd5FM0nD2EUWsHNtg
https://twitter.com/TwiyKyivstar/status/1616445344363208707?s=20&t=kmvL453_eoPhu83gzGa2ng
https://twitter.com/silpo_ua/status/1616436305759711232?s=20&t=kmvL453_eoPhu83gzGa2ng
https://twitter.com/Comfy_Official/status/1616433896672870404?s=20&t=Z7cyLpd5FM0nD2EUWsHNtg
https://twitter.com/NP_official_ua/status/1616440991090868225?s=20&t=Z7cyLpd5FM0nD2EUWsHNtg
https://twitter.com/hardkyiv/status/1616073912529620993?s=20&t=kmvL453_eoPhu83gzGa2ng
https://twitter.com/MK_Galychyna/status/1616459413035929607?s=20&t=Z7cyLpd5FM0nD2EUWsHNtg
https://twitter.com/lviv_croissants/status/1616451390301151232?s=20&t=Z7cyLpd5FM0nD2EUWsHNtg
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Редактор: Александра Кабачок

Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Переговоры с Россией Твиттер ГУР Убийство Кирилл Буданов Война России против Украины Денис Киреев

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