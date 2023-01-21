Райан Гослинг в роли Буданова: в Twitter проводят кастинг актеров на роли украинских политиков
Райан Гослинг в роли Буданова (Фото:Тимчіно морено (Twitter))
Издание Wall Street Journal в своем материале пыталось выяснить, загадочно убитый в марте 2022 года Денис Киреев был предателем или героем Украины. В Twitter пользователь под ником Тимчіно морено представил, как выглядели бы актеры этой детективной истории на Netflix. А другие пользователи подхватили тред и теперь у нас есть непревзойденный актерский состав.
Загадочно убитый в марте 2022 Денис Киреев, один из членов украинской делегации на переговорах с РФ, сотрудничал с ГУР Минобороны Украины и обеспечил ведомство Кирилла Буданова крайне ценными разведданными о российском вторжении. Разведка Украины узнала, что Путин отдал приказ о полномасштабном вторжении от украинского финансиста именно Дениса Киреева, говорится в статье «Русский шпион или украинский герой? Странная смерть Дениса Киреева» от The Wall Street Journal.
В СБУ заявили, что Киреева убили как предателя Украины, однако его похоронили с почестями, а Владимир Зеленский посмертно наградил его медалью за исключительные заслуги в защите Украины.
В Twitter отреагировали на такую запутанную историю и теперь смотрите, какой каст предлагают украинцы для Netflix.
Все началось с треда от Тимічно морено:
А потом тред подхватили и другие:
А потом шутливый тред подхватили и украинские бренды:
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