«На словах Арестович и на деле Арестович». В Твиттере украинизируют русские поговорки

13 июня, 20:43
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А еще лучше использовать украинские поговорки, которые уже существуют (Фото:Twitter)

А еще лучше использовать украинские поговорки, которые уже существуют (Фото:Twitter)

В твиттере пользователь с ником Дионисий Виноградов запостил скриншот с украинизацией русской поговорки «На словах ты Лев Толстой, а на деле х*й простой». В комментариях пользователи стали дописывать свои варианты. НВ собрало самые интересные из треда.

Об общественном активисте и военном ВСУ Сергее Стерненко нашлось.

https://twitter.com/pshechko/status/1535715210866073600

Литературные шутки.

https://twitter.com/rozpusna/status/1535714003086876672
Twitter
Фото: Twitter

Героем новых поговорок стал и советник главы ОП Алексей Арестович.

https://twitter.com/O_Karpenko/status/1535764851393548288

Посвятили одну и солисту группы Океан Эльзы Святославу Вакарчуку.

Видео дня
https://twitter.com/hxohxohxo/status/1535707068627402753

Миленько.

https://twitter.com/MeduzaPaul/status/1535745262949367808

Седовласый гетман тоже в треде.

https://twitter.com/Rolandirebyata/status/1535883067759419397

Ну и вкратце.

Twitter
Фото: Twitter

Напомним, что пользовательница под ником Победа запустила тред  (обсуждение), в котором украинцы придумывают фразы, подходящие для секса и для обстрела. Твиттерские уже подготовили кучу вариантов, а НВ собрало самые смешные.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Twitter Лев Толстой Пословицы Алексей Арестович

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