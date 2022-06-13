«На словах Арестович и на деле Арестович». В Твиттере украинизируют русские поговорки 13 июня, 20:43 Цей матеріал також доступний українською А еще лучше использовать украинские поговорки, которые уже существуют (Фото:Twitter)

В твиттере пользователь с ником Дионисий Виноградов запостил скриншот с украинизацией русской поговорки «На словах ты Лев Толстой, а на деле х*й простой». В комментариях пользователи стали дописывать свои варианты. НВ собрало самые интересные из треда.

Об общественном активисте и военном ВСУ Сергее Стерненко нашлось.

Литературные шутки.

Фото: Twitter

Героем новых поговорок стал и советник главы ОП Алексей Арестович.

Посвятили одну и солисту группы Океан Эльзы Святославу Вакарчуку.

Видео дня

Миленько.

Седовласый гетман тоже в треде.

Ну и вкратце.

Фото: Twitter

Напомним, что пользовательница под ником Победа запустила тред (обсуждение), в котором украинцы придумывают фразы, подходящие для секса и для обстрела. Твиттерские уже подготовили кучу вариантов, а НВ собрало самые смешные.



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