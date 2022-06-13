«На словах Арестович и на деле Арестович». В Твиттере украинизируют русские поговорки
А еще лучше использовать украинские поговорки, которые уже существуют (Фото:Twitter)
В твиттере пользователь с ником Дионисий Виноградов запостил скриншот с украинизацией русской поговорки «На словах ты Лев Толстой, а на деле х*й простой». В комментариях пользователи стали дописывать свои варианты. НВ собрало самые интересные из треда.
Об общественном активисте и военном ВСУ Сергее Стерненко нашлось.
Литературные шутки.
Героем новых поговорок стал и советник главы ОП Алексей Арестович.
Посвятили одну и солисту группы Океан Эльзы Святославу Вакарчуку.
Миленько.
Седовласый гетман тоже в треде.
Ну и вкратце.
Напомним, что пользовательница под ником Победа запустила тред (обсуждение), в котором украинцы придумывают фразы, подходящие для секса и для обстрела. Твиттерские уже подготовили кучу вариантов, а НВ собрало самые смешные.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.