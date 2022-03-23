Подервянский — главный вариант. В твиттере украинцы выбирают новую озвучку для сирены воздушной тревоги

23 марта, 16:00
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Можете тоже оставить свои идеи (Фото:Twitter)

Можете тоже оставить свои идеи (Фото:Twitter)

Постколониальное фэнтези запустила новый тред в Твиттере, где пользователи выбирали новые фразы для объявления воздушной тревоги. Среди главных вариантов были цитаты украинского писателя Леся Подервянского. НВ собрало самые смешные ответы.

Началось все с четкого предложения.

Twitter
Фото: Twitter

А дальше пошло народное творчество.

Twitter
Фото: Twitter

Много творчества.

Twitter
Фото: Twitter

Мотивационное.

Twitter
Фото: Twitter

Поэтическое.

Twitter
Фото: Twitter

Для вдохновения.

Twitter
Фото: Twitter

Это обращение к оккупантам.

Twitter
Фото: Twitter

Здесь сразу два предложения: для объявления и для отбоя тревоги.

Видео дня
Twitter
Фото: Twitter

А это уже отбой. Лучше делать любовь, а не войну!

Twitter
Фото: Twitter

Напомним, что в Тернополе между незнакомыми мужчинами возник конфликт, поскольку они заподозрили друг друга в диверсионной деятельности. Они вызвали местную патрульную полицию, о чем последняя сообщила в своих соцсетях.

Также отметим, что НВ следит за всеми событиями онлайн.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Twitter Лесь Подервянский Алексей Арестович Воздушная тревога

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