Подервянский — главный вариант. В твиттере украинцы выбирают новую озвучку для сирены воздушной тревоги 23 марта, 16:00 Цей матеріал також доступний українською Можете тоже оставить свои идеи (Фото:Twitter)

Постколониальное фэнтези запустила новый тред в Твиттере, где пользователи выбирали новые фразы для объявления воздушной тревоги. Среди главных вариантов были цитаты украинского писателя Леся Подервянского. НВ собрало самые смешные ответы.

Началось все с четкого предложения.

Фото: Twitter

А дальше пошло народное творчество.

Фото: Twitter

Много творчества.

Фото: Twitter

Мотивационное.

Фото: Twitter

Поэтическое.

Фото: Twitter

Для вдохновения.

Фото: Twitter

Это обращение к оккупантам.

Фото: Twitter

Здесь сразу два предложения: для объявления и для отбоя тревоги.

Видео дня

Фото: Twitter

А это уже отбой. Лучше делать любовь, а не войну!

Фото: Twitter

Напомним, что в Тернополе между незнакомыми мужчинами возник конфликт, поскольку они заподозрили друг друга в диверсионной деятельности. Они вызвали местную патрульную полицию, о чем последняя сообщила в своих соцсетях.

Также отметим, что НВ следит за всеми событиями онлайн.



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