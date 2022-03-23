Подервянский — главный вариант. В твиттере украинцы выбирают новую озвучку для сирены воздушной тревоги
Можете тоже оставить свои идеи (Фото:Twitter)
Постколониальное фэнтези запустила новый тред в Твиттере, где пользователи выбирали новые фразы для объявления воздушной тревоги. Среди главных вариантов были цитаты украинского писателя Леся Подервянского. НВ собрало самые смешные ответы.
Началось все с четкого предложения.
А дальше пошло народное творчество.
Много творчества.
Мотивационное.
Поэтическое.
Для вдохновения.
Это обращение к оккупантам.
Здесь сразу два предложения: для объявления и для отбоя тревоги.
А это уже отбой. Лучше делать любовь, а не войну!
Напомним, что в Тернополе между незнакомыми мужчинами возник конфликт, поскольку они заподозрили друг друга в диверсионной деятельности. Они вызвали местную патрульную полицию, о чем последняя сообщила в своих соцсетях.
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