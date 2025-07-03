Турецкий выпускник решил осуществить давнюю мечту и сделать эффектное появление на прощальный школьный вечер. На свой выпускной парень приехал на вертолете.

Об этом 1 июля сообщило медиа What’s the Jam. 16-летний Ахмет Каракая смог не только ошеломить всех гостей вечера, но и почувствовать себя настоящим Джеймсом Бондом, признался парень.

«Все были очень шокированы и очень взволнованы, увидев меня и мое появление. Всем учителям не было что сказать: они были словно загипнотизированы», — цитирует медиа 16-летнего парня.

Вертолет стоил выпускнику колоссальных 5200 фунтов стерлингов (7244 доллара). Эти деньги он смог заработать, продавая вещи на Vinted.

Vinted — это онлайн-платформа, где пользователи могут покупать и продавать одежду, обувь и аксессуары, преимущественно бывшие в употреблении.

Свой бизнес Ахмет начал с перепродажи своих старых вещей, однако позже начал продавать и курсы, как начать зарабатывать с Vinted.