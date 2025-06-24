Мужчина, который считался пропавшим, случайно присоединился к поисковой группе, которая была организована для его поиска. (Фото: HornbillTV)

50-летний мужчина из турецкой провинции Бурса исчез после вечерних посиделок с друзьями и выпивкой. Родственники начали бить тревогу и начали поиски , к которым впоследствии присоединился и сам «пропавший».

Курьезную историю рассказало медиа HornbillTV. Бейхан Мутлу встретился с друзьями вечером, но на утро не вернулся домой. Его родные, обеспокоенные отсутствием мужчины, вызвали полицию, и вскоре спасатели отправились на поиски.

Сам Мутлу, похоже, не имел никакого представления о развернувшейся драме, и случайно присоединился к своей же поисковой группе в лесу. Несколько часов он упорно «искал», пока спасатели не начали звать его по имени.

«Я здесь», — откликнулся Мутлу, чем вызвал легкое недоумение у поисковиков.

После этого инцидента «потерянного» отвезли домой для выяснения обстоятельств. Информации о потенциальном наказании пока нет.