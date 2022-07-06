«Настучал» рыбе по голове. В Турции отдыхающий отогнал «акулу» шваброй

6 июля, 17:37
Один в поле воин (Фото:Скриншот с видео)

Один в поле воин (Фото:Скриншот с видео)

В курортном Мармарисе, Турция, к отдыхающим подплыла рыба с характерным плавником, которую те приняли за акулу. Один из туристов не растерялся и отогнал «хищника» обычной шваброй. Позже оказалось, что к людям приплыл средиземноморский сарган. Об этом сообщил муниципалитет курорта.

Видео опубликовали на YouTube-канале СМИ ABC Gazetesi.

https://www.youtube.com/watch?v=GYfoB6Jf2uo

На записи видно, как рыба плавает между туристами и пугает их плавником, похожим на акульий. Всех, кроме мужчины, схватившего швабру и «настучавшего» животному по голове.

Видео дня

Вскоре инцидент прокомментировал муниципалитет Мармариса: «Объявление! Стало известно, что рыба, которую видели на общественном пляже и которую приняли за акулу, была средиземноморским сарганом. По мнению специалистов, это невинное животное. Вот почему вам не нужно брать с собой швабру, когда вы идете в море».

Напомним, что владелец туристического комплекса Goat Island Lodge, расположенного на берегу Аделаиды на севере Австралии, недавно отбился от аллигатора обычной сковородкой.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Турция Курорт Акула

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