«Настучал» рыбе по голове. В Турции отдыхающий отогнал «акулу» шваброй 6 июля, 17:37 Один в поле воин (Фото:Скриншот с видео)

В курортном Мармарисе, Турция, к отдыхающим подплыла рыба с характерным плавником, которую те приняли за акулу. Один из туристов не растерялся и отогнал «хищника» обычной шваброй. Позже оказалось, что к людям приплыл средиземноморский сарган. Об этом сообщил муниципалитет курорта.

Видео опубликовали на YouTube-канале СМИ ABC Gazetesi.

На записи видно, как рыба плавает между туристами и пугает их плавником, похожим на акульий. Всех, кроме мужчины, схватившего швабру и «настучавшего» животному по голове.

Видео дня

Вскоре инцидент прокомментировал муниципалитет Мармариса: «Объявление! Стало известно, что рыба, которую видели на общественном пляже и которую приняли за акулу, была средиземноморским сарганом. По мнению специалистов, это невинное животное. Вот почему вам не нужно брать с собой швабру, когда вы идете в море».

Напомним, что владелец туристического комплекса Goat Island Lodge, расположенного на берегу Аделаиды на севере Австралии, недавно отбился от аллигатора обычной сковородкой.

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