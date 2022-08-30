Благодарим. В Турции огромная черепаха покусала русскую туристку 30 августа, 15:51 Надеемся, черепаха выглядела именно так (Фото:Mark Fitzpatrick)

Огромная черепаха-логерхед напала на 64-летнюю россиянку из Екатеринбурга Лидию Базарову, которая вместе с дочерью отдыхала в Анталии, Турция. Об этом сообщает New York Post.

Черепаха схватила туристку за бедро, когда она решила полежать на спине в воде. «Я не сразу поняла, что произошло, но это было просто жутко. Я начала биться руками, барахтаться, тонуть», — рассказала Базарова.

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После этого черепаха снова укусила россиянку, но уже за руку. Тогда крики туристки услышал спаситель: он помог ей отбиться от черепахи, благодаря чему женщине удалось отплыть на берег. Впоследствии она узнала, что спаситель сломал руку во время этого «поединка».

Пострадавшую отвезли в больницу. Врачи обнаружили на теле гематомы и следы от укусов. По словам Базаровой, она пережила настоящий кошмар и теперь не знает, рискнет ли снова плавать в море. Отметим, что в Екатеринбурге нет моря, а значит нет и огромных черепах, можно заниматься внутренним туризмом.

Напомним, что в Киевском зоопарке рассказали о выжившей после обстрелов жилого дома Оболонского района желтоухой черепахе Торе.

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