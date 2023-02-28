«Никто не пострадал, похороны в пятницу». В соцсетях обсуждают удар беспилотников по нефтебазе в Туапсе 28 февраля, 11:06 Власти РФ утверждают, что в результате удара никто не пострадал (Фото:hochu_dodomu/Twitter)

В ночь на вторник, 28 февраля, российский город Туапсе в Краснодарском крае подвергся атаке дронов.

Как сообщается, на территории нефтебазы госкомпании Роснефть прогремело два взрыва, в результате чего там начался пожар.

Согласно данным Astra, в нескольких метрах от места удара находилась казарма минобороны РФ.

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Российские власти настаивают, что никто из находившихся там людей не пострадал и «повода для беспокойства нет», но в соцсетях к этим заверениям отнеслись скептически.