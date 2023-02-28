«Никто не пострадал, похороны в пятницу». В соцсетях обсуждают удар беспилотников по нефтебазе в Туапсе

28 февраля, 11:06
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Власти РФ утверждают, что в результате удара никто не пострадал (Фото:hochu_dodomu/Twitter)

Власти РФ утверждают, что в результате удара никто не пострадал (Фото:hochu_dodomu/Twitter)

В ночь на вторник, 28 февраля, российский город Туапсе в Краснодарском крае подвергся атаке дронов.

Как сообщается, на территории нефтебазы госкомпании Роснефть прогремело два взрыва, в результате чего там начался пожар.

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Согласно данным Astra, в нескольких метрах от места удара находилась казарма минобороны РФ.

Видео дня

Российские власти настаивают, что никто из находившихся там людей не пострадал и «повода для беспокойства нет», но в соцсетях к этим заверениям отнеслись скептически.

https://twitter.com/mikailme/status/1630454964345610248
https://twitter.com/igoriva36468672/status/1630455913193652225
https://twitter.com/hochu_dodomu/status/1630455228829949952
https://twitter.com/9JnGdmSt89d1vho/status/1630471301235081216
https://twitter.com/RuFailedState/status/1630458756415860738
https://twitter.com/Buggy__Bugler/status/1630467980743135233
https://twitter.com/ArtGartOzen/status/1630482979741999108
https://twitter.com/N95107790N/status/1630480055460679682
https://twitter.com/uamyua/status/1630479793136234498
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Россия Российская агрессия Роснефть Беспилотники Дроны Нефтебаза Война России против Украины

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