В Эстонии показали часть скалы со времен Ледникового периода, которая стоит прямо посреди торгового центра

16 июля, 11:38
В эстонском супермаркете посреди зала стоит огромная каменная глыба времен Ледникового периода (Фото: Nordecon)

В эстонском городе Хаабнеме посреди торгового центра Viimsi стоит гигантский валун окружностью 22 метра и высотой около 6 метров. Считается, что эта часть скалы появилась более 10 000 лет назад.

Об этом 15 июля сообщило медиа Oddity Central. Скала была здесь задолго до того, как владельцы торгового центра составили планы своего бизнес-проекта. Камень обнаружили в 2014 году во время копания фундамента.

Сначала работники планировали взорвать валун, однако местные жители выступили против этого. Впоследствии выяснилось, что огромный камень имеет право на статус природоохранного объекта.

Так выглядит камень в эстонском супермаркете (Фото: Nordecon)
Так выглядит камень в эстонском супермаркете / Фото: Nordecon

Обломочные глыбы — это породы, сформированные в результате действия ледников: они были вырезаны из горных массивов, перенесены ледником на другие территории и оставлены после его таяния. Их состав часто отличается от местных пород, что делает их важными геологическими свидетелями ледниковых процессов прошлого.

В целом Эстония является домом для бесчисленного количества неустойчивых скал, но считается, что скала посреди торгового центра Viimsi оказалась там по меньшей мере 10 000 лет назад, примерно в то время, когда закончился последний ледниковый период.

Редактор: Виктория Пасайлюк

Теги:   Эстония Торговый центр Супермаркеты

