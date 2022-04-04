Музыкальное оружие против врага. В TikTok украинцы делятся своими песнями, написанными за время войны РФ и Украины

4 апреля, 16:00
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Подборка новых украинских песен (Фото:Скриншот с видео пользовательницы)

Подборка новых украинских песен (Фото:Скриншот с видео пользовательницы)

Понедельник, 4 апреля — 40-й день противостояния Украины полномасштабной агрессии РФ. В TikTok все чаще начали вируситься видео с новыми, украинскими песнями. НВ сделало подборку новой музыки, которая вам понравится.

Здесь перепето стихотворение диссидента и писателя Василия Стуса.

@danrozenhart #україна #рекомендації #нівійні #стус #музика #українськийтікток #вірші #ukraine ♬ Можновладець - Dan Rozenhart

А эта песня для поднятия боевого духа украинцев.

@ghukasyan9996 #україна🇺🇦 #зеленский #війна #мир #мюслі#орки ♬ оригінальний звук - 1

Великолепная украинская песня.

@whatswrongwhu не змиєш ту кров, що пускаєш за «царюшку батю» 🩸 #українськийтікток #рекомендації #fyp ♬ нестор блек девіл - нестор

Важный вопрос: "Кто теперь нацисты?"

Видео дня
@alice_change_2 тречок вийде 5 квітня👺 #невистачаєкисню #stoprussianagression #українськамузика #українськийтікток ♬ Не вистачає кисню Alice Change - Alice Change

Для романтики всегда есть время.

@danya_skryaga Випускати повну пісню? #українськийтікток #україна ♬ SKRYAGA Давай цілуватися - СКРЯГА🍓

Это для настроения.

@lyuksi Коломийка 🇺🇦 | Оформляємо підписку на телеграм 🍷🎶 #lyuksi #українськіпісні #українськамузика #коломийка #коломийки #україна #путинхуйло🔴⚫🇺🇦 #putinhuilo #війна #зсу #славаукраїні #всу #разомдоперемоги🇺🇦 #українапонадусе ♬ оригінальний звук - люксі 🍷

Это для размышлений.

@terygud ⚠️FAKE GUN⚠️ #ukraine #ukrainewar #українськийтікток #рекомендації #fyp ♬ Tery До війни - Tery

А это вам напоминание, что на самом деле скрывается за званием «второй армии в мире».

@oisho_btz

Завтра дороблю цю демку і вона буде в мережі

♬ Друга армія у світі - oisho btz

Также НВ рассказала историю популярной украинской повстанческой песни, ставшей одним из гимнов сопротивления во время полномасштабного вторжения России в Украину.

18 марта президент РФ Владимир Путин устроил выступление перед живой аудиторией на годовщину аннексирования Крыма, где заметилиактеров из прошлых выступлений. Но внимание к себе привлек « диджей», оказавшийся сотрудником государственной охраны России. НВ написало об этом «талантливом актере» .

Отметим, что НВ следит за всеми событиями онлайн.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Музыка Российско-украинская война Украинская музыка TikTok

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