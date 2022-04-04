Музыкальное оружие против врага. В TikTok украинцы делятся своими песнями, написанными за время войны РФ и Украины
Подборка новых украинских песен (Фото:Скриншот с видео пользовательницы)
Понедельник, 4 апреля — 40-й день противостояния Украины полномасштабной агрессии РФ. В TikTok все чаще начали вируситься видео с новыми, украинскими песнями. НВ сделало подборку новой музыки, которая вам понравится.
Здесь перепето стихотворение диссидента и писателя Василия Стуса.
А эта песня для поднятия боевого духа украинцев.
Великолепная украинская песня.
Важный вопрос: "Кто теперь нацисты?"
Для романтики всегда есть время.
Это для настроения.
Это для размышлений.
А это вам напоминание, что на самом деле скрывается за званием «второй армии в мире».
Также НВ рассказала историю популярной украинской повстанческой песни, ставшей одним из гимнов сопротивления во время полномасштабного вторжения России в Украину.
18 марта президент РФ Владимир Путин устроил выступление перед живой аудиторией на годовщину аннексирования Крыма, где заметилиактеров из прошлых выступлений. Но внимание к себе привлек « диджей», оказавшийся сотрудником государственной охраны России. НВ написало об этом «талантливом актере» .
Отметим, что НВ следит за всеми событиями онлайн.
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