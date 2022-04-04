Музыкальное оружие против врага. В TikTok украинцы делятся своими песнями, написанными за время войны РФ и Украины 4 апреля, 16:00 Цей матеріал також доступний українською Подборка новых украинских песен (Фото:Скриншот с видео пользовательницы)

Понедельник, 4 апреля — 40-й день противостояния Украины полномасштабной агрессии РФ. В TikTok все чаще начали вируситься видео с новыми, украинскими песнями. НВ сделало подборку новой музыки, которая вам понравится.

Здесь перепето стихотворение диссидента и писателя Василия Стуса.

А эта песня для поднятия боевого духа украинцев.

Великолепная украинская песня.

Важный вопрос: "Кто теперь нацисты?"

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Для романтики всегда есть время.

Это для настроения.

Это для размышлений.

А это вам напоминание, что на самом деле скрывается за званием «второй армии в мире».

Также НВ рассказала историю популярной украинской повстанческой песни, ставшей одним из гимнов сопротивления во время полномасштабного вторжения России в Украину.

18 марта президент РФ Владимир Путин устроил выступление перед живой аудиторией на годовщину аннексирования Крыма, где заметилиактеров из прошлых выступлений. Но внимание к себе привлек « диджей», оказавшийся сотрудником государственной охраны России. НВ написало об этом «талантливом актере» .

Отметим, что НВ следит за всеми событиями онлайн.

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