«Я родилась в Киеве, поэтому я каштан». Как в TikTok отвечают на аргумент об использовании русского языка из-за русифицированных городов

27 июня, 18:46
Пример тренда (Фото:Скриншоты с видео пользователей)

Пример тренда (Фото:Скриншоты с видео пользователей)

Украинцы в TikTok запустили новый тренд в ответ на видео девушки, где она говорит, что ей неудобно и некомфортно говорить по-украински, потому что она родилась в Одессе. Пользователи решили добавить свои примеры, чтобы показать почему, по их мнению, это не аргумент. НВ собрало актуальные видео.

Жители Ровенщины, признавайтесь, тоже копаете янтарь в своих дворах?

@androshchuk.m

Продам бурштин, дєтка

♬ оригинальный звук - Mykola Androshchuk

Славный базар в Хмельницком.

@vadtimek

ай лов цей тренд 👁

♬ оригинальный звук - Mykola Androshchuk

У ужгородцев красивая ассоциация – сакура.

@ozirska

♬ оригинальный звук - Mykola Androshchuk

Киевляне делятся на два типа: каштаны и котлетки по-киевски.

Видео дня
@linden.ann

♬ оригинальный звук - Mykola Androshchuk

Винничане тоже в тренде.

@ulastanislavska смішний тренд 😂 #українапонадусе #вінничина #вінниця #рошен ♬ оригинальный звук - Mykola Androshchuk

Аквапарк – это уже масштабно.

@firochkaa Бровари – місто свободи, місто молодості і мрій!#переписка #україна🇺🇦 #бровари ♬ оригинальный звук - Mykola Androshchuk

Это еще масштабнее.

@v.sdv ще так😈 #українськийтікток #рек #путінхуйло🔴⚫🇺🇦 #україна #ukraine #foryou #fyp #fup #славаукраїні #рівне ♬ оригинальный звук - Mykola Androshchuk

Люди из Житомира тоже выбрали ассоциацию — носочки.

@didollarma

так то я 😘👉🤯

♬ оригинальный звук - Mykola Androshchuk

А вот уроженцам Обухова тренд не понравился.

@darrychu

♬ оригинальный звук - Mykola Androshchuk

Напомним, что в марте в соцсетях заметили, что во время интервью российским журналистам президент Украины Владимир Зеленский стал забывать русские слова.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Украинский язык Тренды TikTok

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