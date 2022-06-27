«Я родилась в Киеве, поэтому я каштан». Как в TikTok отвечают на аргумент об использовании русского языка из-за русифицированных городов
Пример тренда (Фото:Скриншоты с видео пользователей)
Украинцы в TikTok запустили новый тренд в ответ на видео девушки, где она говорит, что ей неудобно и некомфортно говорить по-украински, потому что она родилась в Одессе. Пользователи решили добавить свои примеры, чтобы показать почему, по их мнению, это не аргумент. НВ собрало актуальные видео.
Жители Ровенщины, признавайтесь, тоже копаете янтарь в своих дворах?
Славный базар в Хмельницком.
У ужгородцев красивая ассоциация – сакура.
Киевляне делятся на два типа: каштаны и котлетки по-киевски.
Винничане тоже в тренде.
Аквапарк – это уже масштабно.
Это еще масштабнее.
Люди из Житомира тоже выбрали ассоциацию — носочки.
А вот уроженцам Обухова тренд не понравился.
Напомним, что в марте в соцсетях заметили, что во время интервью российским журналистам президент Украины Владимир Зеленский стал забывать русские слова.
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