«Я родилась в Киеве, поэтому я каштан». Как в TikTok отвечают на аргумент об использовании русского языка из-за русифицированных городов 27 июня, 18:46 Пример тренда (Фото:Скриншоты с видео пользователей)

Украинцы в TikTok запустили новый тренд в ответ на видео девушки, где она говорит, что ей неудобно и некомфортно говорить по-украински, потому что она родилась в Одессе. Пользователи решили добавить свои примеры, чтобы показать почему, по их мнению, это не аргумент. НВ собрало актуальные видео.

Жители Ровенщины, признавайтесь, тоже копаете янтарь в своих дворах?

Славный базар в Хмельницком.

У ужгородцев красивая ассоциация – сакура.

Киевляне делятся на два типа: каштаны и котлетки по-киевски.

Видео дня

Винничане тоже в тренде.

Аквапарк – это уже масштабно.

Это еще масштабнее.

Люди из Житомира тоже выбрали ассоциацию — носочки.

А вот уроженцам Обухова тренд не понравился.

Напомним, что в марте в соцсетях заметили, что во время интервью российским журналистам президент Украины Владимир Зеленский стал забывать русские слова.



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