Милейшее преступление. В Тернопольской области мужчина сломал игрушечный автомат и раздал призы детям 30 августа, 15:00 Фото иллюстративное (Фото:cheng feng/Unsplash)

В пгт Мельница-Подольская, Тернопольщина, мужчина сломал игрушечный автомат, когда потратил на него 50 грн, но так и не смог вытянуть приз. Все украденное преступник раздал детям, которым тоже не удалось достать игрушки. Об этом говорится в Едином реестре судебных решений.

Мужчина рассказал, что увидел, как у автомата дети пытались выиграть игрушку, но им не удавалось. Он решил помочь малышам и потратил на «кран-машину» 50 грн. Когда ему тоже не повезло в игре, преступник запихнул руку в отверстие внизу устройства, повредил защитную перегородку и вытащил оттуда игрушки, часть из которых раздал присутствующим детям.

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Всего житель Тернопольщины забрал 24 игрушки на сумму 4310 грн. Свою вину в суде не признал, ведь «сделал это не для себя, а для детей». Суд мужчину все же оправдал, ведь у того не было «корыстного мотива».

Напомним, что полиция в Индии арестовала преступника по прозвищу Делийский Робин Гуд, который занимался разбойными нападениями вместе со своими 25 приспешниками и делился частью награбленного с бедняками.

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