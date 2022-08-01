Преданный наездник. В Тернопольской области мужчину приговорили к трем годам заключения за серийную кражу лошадей 1 августа, 18:24 Прекрасные животные (Фото:Annika Treial/Unsplash)

Житель Збаражской общины в Тернопольской области получил три года тюрьмы за неоднократные кражи лошадей. Об этом говорится в приговоре Збаражского райсуда.

Первую кражу мужчина совершил ночью 24 января. Он вошел в хлев и похитил лошадь вместе с упряжкой, тогда запряг животное в телегу и на нем выехал из хозяйства. После этого кражу он совершил на следующую ночь. Тогда у другого односельчанина он похитил металлическую телегу. Уже через два дня он вернулся в это же хозяйство, чтобы украсть кобылу. Как и во время первой кражи, он запряг ее в телегу и уехал на ней с чужой территории.

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Судя по всему, после этих краж владельцам удалось вернуть нескольких лошадей назад без правоохранителей, однако в начале февраля преступник снова похитил из этого хозяйства двух животных. Известно, что мужчину уже не раз судили за многочисленные кражи, а из тюрьмы он вышел в декабре 2021 года.

Обвиняемый подписал соглашение с прокурором, в котором признал себя виновным. Судья Богдан Олещук его утвердил. Следовательно, мужчину признали виновным в нарушении ч.2 ст. 185 УКУ (кража, совершенная повторно) и ст. 395 УК (нарушение правил административного надзора), поскольку он нарушил запрет суда выезжать за пределы Тернопольской области. Ему назначили три года заключения.

Напомним, что в селе Пятигоры, Киевская область, мужчина сжег сарай своей гражданской жены, в котором было больше тонны сена. Позже он признался, что преступление совершил из-за ревности.

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