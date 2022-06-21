Настоящий бедолага. 34-летний грабитель из Теребовли не смог убежать от жертвы, потому что зашпортался 21 июня, 20:30 Цей матеріал також доступний українською Фото иллюстративное (Фото:Alexas_Fotos/Unsplash)

В городе Теребовля, Тернопольщина, 34-летний грабитель вырвал у женщины из рук сумку, а когда пытался скрыться с краденым — зашпортался и упал. В то же время к нему подъехала полиция. Об этом сообщила пресс-служба правоохранителей Тернопольской области.

Женщина рассказала, что когда шла по центральной улице Теребовли, к ней подбежал неизвестный, вырвал сумку и начал убегать. В сумке находились деньги, мобильный телефон и документы. Потерпевшая попыталась самостоятельно догнать грабителя. В какой-то момент вор зашпортался и упал. В это время подъехал наряд полиции.

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Мужчину задержали в соответствии со статьей 208 УПК. Подозреваемый – житель Чертковского района, 1988 года рождения. Его уже неоднократно привлекали к уголовной ответственности. После последней попытки полицейские ему инкриминируют ч. 4 ст. 186 УКУ. Продолжается следствие.

Напомним, что в Бердичевском районе Житомирской области 12-летний школьник с товарищами угнал автомобиль соседа за то, что тот накричал на них в день села. Ребятам пришлось толкать машину, ведь в ней не оказалось горючего.



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