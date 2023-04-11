«Слушала, слушаю и буду слушать». В ТЦ в Одессе отказываются выключать российскую музыку — видео 11 апреля, 13:13 Продавщица в итоге решила просто игнорировать любые жалобы (Фото:Скриншот видео t.me/oko_ua1)

В Одессе разгорелся скандал в связи с российской музыкой в одном из магазинов в торговом центре Остров.

Спор по этому поводу между посетительницей и администрацией одного из магазинов был опубликован в местных пабликах в соцсетях.

На обнародованном видео девушка просит выключить звучавшую в магазине музыку российских исполнителей, поскольку это нарушает закон и оскорбляет чувства украинцев.

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«Это российский исполнитель. У нас в Украине законодательством запрещено использование российской музыки в общественных местах… Это общественное место. Это не ваш дом», — напомнила она.

Однако, как оказалось, ни правовая, ни нравственная сторона данного вопроса продавщицу особо не волнует, и «зацикливаться» на войне РФ против Украины она не собирается.

«И что (что война — ред.)? Теперь на этом зацикливаться? Я понимаю, что у нас война в стране. И что? Я слушала, слушаю и буду слушать (российскую музыку — ред.)», — заявила она, и просто ушла в другой конец магазина, игнорируя любые жалобы.