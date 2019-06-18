В Таиланде задержали двух итальянцев, выдававших себя за Джорджа Клуни Сегодня, 07:10 Этот материал сейчас доступен только на украинском языке Getty Images Джордж Клуни Getty Images

Полиция арестовала двух итальянцев в Таиланде, которые выдавали себя за актера Джордж Клуни, чтобы продвигать свой модный бизнес.

У Таїланді заарештували двох італійців, яких звинувачують у спробі видати себе за американського актора Джорджа Клуні. Робили вони це, аби таким чином просувати власний модний бізнес в інтернеті, як бізнес знаменитості. Пару змогли заарештувати після того, як вони декілька років переховувались.

58-річний Франческо Галделлі та 45-річна Ванйа Гоффі перебували у розшуку Інтерполу з 2013 року.

Голлівудська зірка подав на них до суду, а у 2010 році на суді в Італії заявив, що вони незаконно використовували його ім'я.

Їх також звинувачують в низці інших шахрайств на території Італії.

Пара втекла з рідної країни, аби уникнути арешту. Їх навіть називали італійськими Бонні та Клайдом на честь легендарної американської пари гангстерів.

Чоловіка і жінку заарештували в суботу в рамках спільної операції тайських і італійських правоохоронців на околицях тайського курортного міста Паттайя, повідомила поліція Таїланду у неділю.

«Під час допиту Франческо зізнався, що видавав себе за Джорджа Клуні й відкрив власний бізнес із пошиття одягу, аби обманом отримувати від людей гроші», — повідомляє агентство AFP з посиланням на тайську поліцію.

Пара жила в Таїланді з 2014 року. Того року пана Галделлі заарештували, але він зумів втекти під час суду.

За даними італійських ЗМІ, злочинці заробляли на життя в Таїланді, продаючи фальшиві годинники Rolex онлайн. При цьому інколи замість підробних годинників вони відправляли свої замовникам упаковки солі.

Їм висунуть обвинувачення за перевищення терміну перебування у країні, а потім розпочнуть процедуру екстрадиції до Італії.

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