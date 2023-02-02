«В мире животных». В Таиланде россиянка откусила британке фалангу пальца из-за спора за место в пляжном клубе

2 февраля, 16:21
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Конфликт произошел в пляжном клубе на острове Пханган (Фото:Lotta Holmström/flickr.com)

Конфликт произошел в пляжном клубе на острове Пханган (Фото:Lotta Holmström/flickr.com)

На тайском острове Пханган гражданка РФ напала на туристку из Великобритании, откусив ей часть фаланги пальца.

Об этом сообщает The Mirror со ссылкой на подругу потерпевшей, польскую фехтовальщицу Монику Созанскую, ставшую очевидцем агрессии россиянки.

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По ее словам, причиной конфликта стал спор из-за свободного места.

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«Мы с подругой и собакой искали место в пляжном клубе Koh Raham, чтобы выпить свежий кокосовый сок. Затем заметили свободное кресло возле молодой пары. Положение накалилось после того, как женщина на просьбу подруги ответила отказом», — рассказала Созанская.

Далее в спор вмешался официант, который позволил британке взять свободное кресло, однако российская туристка решила не сдаваться, и начала драку, во время которой и укусила девушку за палец.

The Mirror
Фото: The Mirror
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«Затем выплюнула откушенную фалангу и улыбнулась. Полилась кровь. Это было похоже на сцену из фильма ужасов», — рассказала польская спортсменка.

После этого потерпевшая была госпитализирована, а нападавшую задержали правоохранители.

В то же время, поскольку у россиянки не было с собой паспорта, а лишь его фотография, полиция отпустила ее за документом в отель, однако оттуда злоумышленница уже не вернулась, сбежав в Малайзию.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Россияне Туристы Тайланд

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