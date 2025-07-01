Зашел за покупками, а вышел с выигрышем. Парень из Сум на сдачу купил лотерейный билет и выиграл 100 000 гривен

1 июля, 14:46
19-летний Даниил выиграл 100 тысяч гривен в лотерею (Фото: МСЛ)

19-летний Даниил Бакро из Сум впервые в жизни купил лотерейные билеты и сразу стал победителем. Он выиграл 100 тысяч гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе государственной лотереи МСЛ. Парень со своей девушкой зашли за покупками, а на сдачу решили взять три лотерейных билета.

Первый билет был без выигрыша, второй тоже. А в третьем Даниил увидел 100 000 гривен.

«Честно, я ничего не ожидал, думал, что это просто развлечение. Но когда увидел сумму — я был в шоке. Сначала не поверил ни я, ни девушка. Несколько раз смотрели на билет, не могли понять — это правда или мы что-то не так понимаем. Только когда кассирша посмотрела и подтвердила, что билет выигрышный, мы поняли: все серьезно», — рассказал победитель представителям лотереи.

Сейчас Даниил работает на стройке, а в свободное время вместе с девушкой учится в автошколе. Часть выигрыша планирует потратить на дополнительные практические занятия по вождению, а насчет остального, говорит, «придумают вместе».

