«Не выдержал кринжа». Один из «пропагандистов» Соловьева рухнул во время прямого эфира — видео 22 марта, 11:03 Андрей Карнеев упал в обморок во время обсуждения США (Фото:Скриншот видео Дениса Казанского)

Во время прямого эфира пропагандистской программы российского военного преступника Владимира Соловьева один из его гостей потерял сознания.

Соответствующее видео опубликовал у себя в соцсетях Денис Казанский, предположив, что так называемый «эксперт» Андрей Карнеев не выдержал звучавшего в студии бреда во время обсуждения американской помощи СССР во время Второй мировой.

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«Однажды это должно было произойти. В студии Соловьева кто-то в прямом эфире помер от кринжа», — пошутил украинский журналист.

Сам же Карнеев настаивает, что с темой разговора его обморок якобы никак не связан.

«Нехорошо себя почувствовал, решил не уходить сразу, а дождаться перерыва. Буквально на две-три секунды потерял равновесие», — прокомментировал он свой конфуз.

В то же время у украинских пользователей есть и свои версии причин данного инцидента.