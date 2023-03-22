«Не выдержал кринжа». Один из «пропагандистов» Соловьева рухнул во время прямого эфира — видео

22 марта, 11:03
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Андрей Карнеев упал в обморок во время обсуждения США (Фото:Скриншот видео Дениса Казанского)

Андрей Карнеев упал в обморок во время обсуждения США (Фото:Скриншот видео Дениса Казанского)

Во время прямого эфира пропагандистской программы российского военного преступника Владимира Соловьева один из его гостей потерял сознания.

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Соответствующее видео опубликовал у себя в соцсетях Денис Казанский, предположив, что так называемый «эксперт» Андрей Карнеев не выдержал звучавшего в студии бреда во время обсуждения американской помощи СССР во время Второй мировой.

Видео дня

«Однажды это должно было произойти. В студии Соловьева кто-то в прямом эфире помер от кринжа», — пошутил украинский журналист.

https://twitter.com/den_kazansky/status/1638261542360588288

Сам же Карнеев настаивает, что с темой разговора его обморок якобы никак не связан.

«Нехорошо себя почувствовал, решил не уходить сразу, а дождаться перерыва. Буквально на две-три секунды потерял равновесие», — прокомментировал он свой конфуз.

В то же время у украинских пользователей есть и свои версии причин данного инцидента.

https://twitter.com/Peter79233966/status/1638313586958168065
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Россия Российская агрессия Российская пропаганда Владимир Соловьев Война России против Украины

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