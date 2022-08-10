Все ради котиков. В Стрые глава ОСМД подралась с соседкой из-за приюта для животных в подвале дома 10 августа, 17:43 Фото иллюстративное (Фото:Thomas Park/Unsplash)

Стрыйский горрайонный суд оштрафовал главу ОСМД за нападение на соседку — местную зоозащитницу. Конфликт произошел из-за разных взглядов женщин на содержание приюта для животных в подвале дома. Об этом пишет zaxid.net.

В судебном заседании 4 августа 2022 года потерпевшая Галина Левицкая рассказала, что ухаживает за животными в подвале своей квартиры. Когда в день конфликта глава ОСМД пыталась зайти в подвал, она ее не пустила. После этого Галина Ясень начала толкать ее в грудь и нанесла женщине царапины. Она вызвала полицию и обратилась в медицинское учреждение. По мнению Левицкой, причиной этого конфликта стало то, что глава ОСМД плохо относится к животным.

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По словам обвиняемой Галины Ясень, у нее не было ни мотива, ни силы, чтобы толкать соседку. А в подвал она хотела зайти, чтобы сосчитать кошек.

Судья Руслан Шрамко, рассматривавший это дело, выслушал показания свидетелей и эксперта и признал Галину Ясень виновной в нанесении легких телесных повреждений соседке. Суд наложил на нее 510 гривен штрафа. Кроме того, Галина Левицкая подала по этому делу гражданский иск, где требовала взыскать с председателя ОСМД 24 тыс. грн моральной компенсации, суд уменьшил сумму компенсации до 1000 грн. Также Галина Ясень должна уплатить соседке 5000 грн, которые та потратила на услуги адвоката.

Напомним, что житель Збаражской общины в Тернопольской области получил три года тюрьмы за неоднократные кражи лошадей.

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