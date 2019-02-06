В стране обстановка тяжелая. В России "сильнейшие ведьмы" провели обряд в поддержку Путина и прокляли его врагов Вчера, 20:23 8040 Цей матеріал також доступний українською Кадр видео Настоящее время Женщины выразили уверенность, что их обряд поможет Путину Кадр видео Настоящее время

В центре Москвы российская организация под названием Империя сильнейших ведьм провела обряд в поддержку президента России Владимира Путина во время которого также прокляла его врагов.

Как сообщает Настоящее время обряд называется "Внеурочный магический круг". Его провели несколько десятков женщин, которые называют себя ведьмами.

Заклинания были примерно такими: "Да будет сила России крепчать, да будет Владимир Путин верные пути видеть. Величие России, и короновав Россию, напитав истоком, станет сила наша ведовская Империи сильнейших ведьм благостной, что оживит и поднимет всю землю. Воистину! Воистину!".

"Власть – это некий такой сорбент: чего достойны люди и эта страна, и о ком-то негативно говорить, о каком-либо президенте, ведующие люди не должны", - утверждает основательница Империи сильнейших ведьм Алена Полынь".

Юлиана Золотницкая - еще одна женщина, называющая себя ведьмой, тоже говорит, что правительство и Путина надо обязательно поддерживать, потому что "в стране обстановка тяжелая".

На вопрос о том, с кем борется Путин, она ответила: "Со всеми, кто на него нападает. И мы хотим этих злопыхателей, чтобы они замолчали".

Вероятно, с этой целью они произнесли проклятье: "Кто со злом к нам приходит, кто со злом от нас уходит, кто вредит и зло говорит, на веки вечные и бесконечные – прокляты враги, враги прокляты!".

Обряд представлял собой исключительно совместное чтение книги "главной московской ведуньи" и длился около двадцати минут, отмечает издание.