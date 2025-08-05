Женщина завела котенка с кудрявой шерстью — люди думают, что это химическая завивка

Кошка Фета с кудрявым мехом (Фото: feta4president/TikTok)

В Лос-Анджелесе женщина завела у себя белоснежного котенка, но со временем заметила, что у животного растет не прямой мех, а кудрявый.

Об этом 4 августа сообщило медиа Newsweek. Сначала мех был обычный, как у всех кошек, однако позже Сара Абдалла заметила, что он становится очень кудрявым. Котенок по имени Фета становился похож на ягненка. Выяснилось, что выяснилось, что кошка принадлежит к чрезвычайно редкой породе — ламбкин.

Кроме того, Сара заметила и еще одну особенность: у белого пушистика гетерохромия. Фета имеет один голубой глаз, другой — зеленый. Еще у животного обнаружили недостатки слуха.

В сети кошка стала популярной из-за своего вьющегося меха (Фото: feta4president/TikTok)
Фета также имеет разные глаза и недостатки слуха (Фото: feta4president/TikTok)
Сейчас Фете три года, она привлекает внимание от знакомых американки и пользователей в соцсетях. В частности, некоторые люди в шутку говорят, что кошке сделали химическую завивку.

