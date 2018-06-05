В США выпускница пришла на бал с картонным Дэнни Де Вито. Актер ответил тем же

"Мы никогда не спорим и не ссоримся", - шутит выпускница

Американский актер Дэнни Де Вито пришел в бар с картонной копией девушки, которая месяцем ранее пришла на выпускной с картонным Де Вито.

Жительницу штата Пенсильвания, США, Эллисон Клосс никто не пригласил на выпускной, поэтому она купила на Amazon картонную копию актера Денни Де Вито и пошла с ним.

Клосс танцевала с копией Де Вито, сделала несколько "совместных" фотографий, и в целом вела себя как обычная выпускница.

"Он просто плывет по течению. Мы никогда не спорим и не ссоримся", - шутит Клосс в интервью изданию New York Post.

Девушка стала популярной в соцсетях и о ее выходке узнал Дэнни Де Вито.

5 июня режиссер Роб Макэлхенни, который работает вместе с Де Вито в Сериале В Филадельфии всегда солнечно, опубликовал в Instagram фотографию с актером и картонной копией Эллисон.

"Эй, Эллисон, я слышал, что ты взяла картонного Дэнни на выпускной. Какое совпадение. Он взял картонную Эллисон в бар Пэддис", - прокомментировал фотографию режиссер.