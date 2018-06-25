25 июня 2018, понедельник

В США выбрали самую "уродливую" собаку. Во время еды она чихает и пускает слюни

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Жа Жа назвали в честь американской актрисы Жа Жа Габор

Жа Жа назвали в честь американской актрисы Жа Жа Габор

В Сан-Франциско, США, прошел конкус среди самых "уродливых" собак. Победила английский бульдог по кличке Жа Жа. Она покорила судей на конкурсе поедания корма.

Жа Жа назвали в честь американо-венгерской актрисы Жа Жа Габор. Владелица собаки Меган Брэйнард забрала ее из приюта, когда ей было пять лет, сейчас ей - девять. 

"Она такая уродливая, что аж красивая", - говорит Брэйнард. 

Она, считает, что собаке удалось переманить судей на свою сторону на конкурсе поедания корма. Во время еды она пускала слюни и чихала.

Конкурс проводится уже в 30 раз. Его цель - привлечь людей к тому, чтобы они забирали животных их приютов. В нем принимали участие 15 питомцев, среди которых был 6-кратный победитель чихуахуа Раскаль.

Если вы хотите взять себе животное из приюта но не знаете где, читайте наш материал: Ищу собаку, хочу кота: восемь украинских инициатив, которые помогут каждому найти себе питомца. 

Если не можете взять, но хотите помочь, вот текст: В любое время года и на любой бюджет. 10 способов помочь животным в приютах 

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