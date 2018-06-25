В США выбрали самую "уродливую" собаку. Во время еды она чихает и пускает слюни

В Сан-Франциско, США, прошел конкус среди самых "уродливых" собак. Победила английский бульдог по кличке Жа Жа. Она покорила судей на конкурсе поедания корма.

Жа Жа назвали в честь американо-венгерской актрисы Жа Жа Габор. Владелица собаки Меган Брэйнард забрала ее из приюта, когда ей было пять лет, сейчас ей - девять.

"Она такая уродливая, что аж красивая", - говорит Брэйнард.

Она, считает, что собаке удалось переманить судей на свою сторону на конкурсе поедания корма. Во время еды она пускала слюни и чихала.

Конкурс проводится уже в 30 раз. Его цель - привлечь людей к тому, чтобы они забирали животных их приютов. В нем принимали участие 15 питомцев, среди которых был 6-кратный победитель чихуахуа Раскаль.

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