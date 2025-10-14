В Германии из ботанического сада украли «самый смердящий цветок в мире»

Об этом 13 октября сообщило медиа Spiegel. Воры выкопали из горшка клубень этого цветка весом от 20 до 30 килограммов. Представители Ботанического сада подали заявление в полицию. Сейчас злоумышленников вместе с растением разыскивают.



Аморфофалюс гигантский расцветает лишь раз в несколько лет и всего на несколько дней. Это растение с самым большим соцветием в мире, известное еще и своим резким запахом падали. Такой аромат нужен ему не случайно — именно он привлекает насекомых, которые ищут место для откладывания яиц, и помогает растению опыляться.