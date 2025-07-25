В США на канале Comedy Central показали премьерный эпизод нового сезона анимационного сериала Южный парк. В нем высмеяли президента США Дональда Трампа .

Об этом 24 июля сообщило медиа Unilad. В серии, которую транслировали на канале 23 июля, показали откровенную сатиру на американского лидера.

В одном из эпизодов Трамп лежал в спальне Белого дома и пытался соблазнить Сатану. В вымышленной сцене президент США говорит дьяволу, что он тяжело работал весь день, а после отказа стягивает одеяло, демонстрируя себя голым. Тогда Сатана сказал: «Я вообще ничего не вижу — он такой маленький».

В финальной сцене показали дипфейк-видео, в котором голый Дональд Трампом блуждает по пустыне. На фоне слышен закадровый голос: «Его пенис — крошечный, но его любовь к нам — большая».

Эта сатира имела целью сосредоточиться на темах цензуры, культуры отмены, медиа и политического давления.

Как отмечает медиа Variety, на следующий день появился ответ от Белого дома. Пресс-секретарь Тейлор Роджерс резко высказалась в адрес авторов шоу и их аудитории, обвинив демократов в двойных стандартах.

По ее словам, те, кто ранее критиковал Южный парк за якобы оскорбительное содержание, теперь внезапно начали поддерживать шоу, что, по ее мнению, свидетельствует о глубоком лицемерии.

«Как и в случае с левыми политиками, создателям Южного парка не хватает настоящего, содержательного контента. Шоу уже давно потеряло актуальность и держится на плаву только благодаря дешевым провокациям, чтобы снова привлечь к себе внимание», — добавила пресс-секретарь.

Южный парк — это американский анимационный сериал (позиционируется как мультфильм для взрослых), который выходит с 1997 года на канале Comedy Central. Его создали Мэтт Стоун и Трей Паркер, участники группы DVDA.

Шоу известно своим черным юмором, сатирой на американское общество, политику и современные события, а также тем, что открыто высмеивает стереотипы и табу.