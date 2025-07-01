Пара из США покрасила свой дом в яркий фиолетовый цвет и подняла настроение всем соседям

1 июля, 11:49
Поделиться:
Супруги покрасили свой дом в фиолетовый цвет и всколыхнули сеть (Фото: moreangram/TikTok)

Супруги покрасили свой дом в фиолетовый цвет и всколыхнули сеть (Фото: moreangram/TikTok)

Мичиганская пара вдохновила сеть, покрасив свой дом в фиолетовый цвет и получила неожиданный подарок от загадочного соседа.

Соответствующее сообщение американские супруги опубликовали 20 июня в TikTok. Новый яркий вид их дома вызвал шквал эмоций как среди соседей, так и в соцсетях. По словам хозяйки, этот цвет для них — символ тепла, радости и смелости быть собой.

Реклама

Читайте также:
Шокирует даже архитекторов. Этот европейский дом уже двери — и в нем живут

Публикация с их «лавандовым домом» стал вирусным в TikTok, набрав более 2,3 миллиона просмотров и множество одобрительных комментариев. Люди на улице реагировали положительно: кто-то аплодировал, другие выкрикивали слова поддержки, мол, «фиолетовый вперед!».

Читайте также:
В Намибии, прямо посреди пустыни, неожиданно нашли розовый холодильник — фото и видео

Больше всего супругов тронул анонимный подарок в почтовом ящике. Это была старая детская книга «Фиолетовый дом мистера Пайна» с запиской от неизвестного Криса. В ней он поделился, что это была его любимая книга в детстве, которая научила его ценить уникальность.

Подарок от таинственного соседа (Фото: moreangrim/TikTok)
Подарок от таинственного соседа / Фото: moreangrim/TikTok

Хотя Крис так и остался загадкой, его поступок вдохновил Морин сделать татуировку с образом их фиолетового дома. Рисунок выполнила художница из соседнего городка — та самая, которая когда-то случайно сфотографировала этот дом.

Читайте также:
Воплотила детскую мечту. Женщина в США показала шкаф с потайной дверью, как в «Хрониках Нарнии» — видео
Редактор: Виктория Пасайлюк

Теги:   США Дом

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies