Пара из США покрасила свой дом в яркий фиолетовый цвет и подняла настроение всем соседям

Соответствующее сообщение американские супруги опубликовали 20 июня в TikTok. Новый яркий вид их дома вызвал шквал эмоций как среди соседей, так и в соцсетях. По словам хозяйки, этот цвет для них — символ тепла, радости и смелости быть собой.

Публикация с их «лавандовым домом» стал вирусным в TikTok, набрав более 2,3 миллиона просмотров и множество одобрительных комментариев. Люди на улице реагировали положительно: кто-то аплодировал, другие выкрикивали слова поддержки, мол, «фиолетовый вперед!».

Больше всего супругов тронул анонимный подарок в почтовом ящике. Это была старая детская книга «Фиолетовый дом мистера Пайна» с запиской от неизвестного Криса. В ней он поделился, что это была его любимая книга в детстве, которая научила его ценить уникальность.

Подарок от таинственного соседа / Фото: moreangrim/TikTok

Хотя Крис так и остался загадкой, его поступок вдохновил Морин сделать татуировку с образом их фиолетового дома. Рисунок выполнила художница из соседнего городка — та самая, которая когда-то случайно сфотографировала этот дом.