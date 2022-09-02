Снова вместе. В США собака, которую украли 5 лет назад, пролетела почти 1000 км, чтобы вернуться к семье 2 сентября, 17:35 Счастливое воссоединение (Фото:STEPHANIE MOORE-MALMSTROM)

Жительница штата Техас, США, Стефани Мур-Малмстром рассказала The Dodo о своей собаке Шебе, которую у нее украли 5 лет назад. Американские спасатели помогли животному вернуться в семью.

Когда женщина получила звонок от волонтеров, она подумала, что это розыгрыш. «Моя первая мысль была: «Где мой миллион долларов и мой круиз? Кто-то точно обманывает меня». Несмотря на то, что Шебу идентифицировали по ее микрочипу, владелица собаки все еще была настроена скептически. Но когда ей позвонили по FaceTime, женщина сразу узнала животное.

Видео дня

Хвостатую доставили в семью работники организации Pilots N Paws, которые помогают потерянным животным воссоединиться с семьей. Именно с ними Шеба пролетела почти 1000 км, чтобы снова увидеть своих любимых людей.

Фото: STEPHANIE MOORE-MALMSTROM

«Я пережила все эмоции, которые только можно себе представить», — рассказала Мур-Малмстром о том моменте, когда Шеба вышла из самолета. Теперь вся семья в сборе, а собака окружена любовью и заботой.

Фото: STEPHANIE MOORE-MALMSTROM

Напомним, что 6 августа в штате Миссури, США, спелеолог (геолог, изучающий пещеры) Рик Хейли вместе с командой случайно обнаружил в одной из пещер 13-летнюю собаку Гелли, которую уже два месяца разыскивали владельцы.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.