Снова вместе. В США собака, которую украли 5 лет назад, пролетела почти 1000 км, чтобы вернуться к семье

2 сентября, 17:35
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Счастливое воссоединение (Фото:STEPHANIE MOORE-MALMSTROM)

Счастливое воссоединение (Фото:STEPHANIE MOORE-MALMSTROM)

Жительница штата Техас, США, Стефани Мур-Малмстром рассказала The Dodo о своей собаке Шебе, которую у нее украли 5 лет назад. Американские спасатели помогли животному вернуться в семью.

Когда женщина получила звонок от волонтеров, она подумала, что это розыгрыш. «Моя первая мысль была: «Где мой миллион долларов и мой круиз? Кто-то точно обманывает меня». Несмотря на то, что Шебу идентифицировали по ее микрочипу, владелица собаки все еще была настроена скептически. Но когда ей позвонили по FaceTime, женщина сразу узнала животное.

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Хвостатую доставили в семью работники организации Pilots N Paws, которые помогают потерянным животным воссоединиться с семьей. Именно с ними Шеба пролетела почти 1000 км, чтобы снова увидеть своих любимых людей.

STEPHANIE MOORE-MALMSTROM
Фото: STEPHANIE MOORE-MALMSTROM

«Я пережила все эмоции, которые только можно себе представить», — рассказала Мур-Малмстром о том моменте, когда Шеба вышла из самолета. Теперь вся семья в сборе, а собака окружена любовью и заботой.

STEPHANIE MOORE-MALMSTROM
Фото: STEPHANIE MOORE-MALMSTROM

Напомним, что 6 августа в штате Миссури, США, спелеолог (геолог, изучающий пещеры) Рик Хейли вместе с командой случайно обнаружил в одной из пещер 13-летнюю собаку Гелли, которую уже два месяца разыскивали владельцы.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   США Собаки Милота

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