В США закрылся ресторан после видео TikTok-блогера: что она сказала

Между представителями ресторана и блогером возник публичный конфликт, в результате которого кафе закрыли (Фото: FOX 2 San Francisco)

В Сан-Франциско возник скандал между владельцами ресторана и инфлюенсером, который закончился тем, что бизнес закрыли.

Об этом 29 июля сообщило медиа Fox News. Речь идет о ресторане Kis Café и блогерке, которая известна в сетях как Карла (itskarlabb). В своем видео она рассказала, что совладелец и шеф-повар заведения Люк Сунг унизил ее и ее аудиторию. Он сказал, что количество подписчиков маловато у блогера и намекнул, что они не смогут себе позволить такой ресторан.

Кроме того, он отметил, что у его дочери более 600 тысяч аудитории. Свой эмоциональный рассказ о конфликте Клара выложила в TikTok.

@itskarlabb its a long video and not something i would normally upload but i feel like i had to talk about this experience. i basically ran out of there but i wish i would’ve stood up for myself. if you are a micro influencer i know it’s easy to feel discouraged at times but don’t let anyone make you feel small or unimportant!! ♬ original sound - itskarlabb

Ролик быстро завирусился, а вокруг ситуации поднялся скандал. Пользователи обвинили ресторан в высокомерии и пренебрежительном отношении.

Один из комментаторов отметил, что автор высказывания был прав в одном — подписчики блогера точно не станут клиентами этого заведения.

В ответ на ситуацию Kis Café обнародовал официальное заявление, в котором назвал действия Сунга недопустимыми и подчеркнул, что его поведение не отражает ценностей всего коллектива.

В заявлении также сообщили о временном закрытии заведения и начале реструктуризации для сохранения рабочих мест.

Виновник конфликта тоже вышел с заявлением. Он публично извинился перед Карлой и признал, что был неправ,

«Вы не заслуживали того, чтобы вас заставляли чувствовать себя менее важной. Спасибо за урок доброты и уважения», — говорится в заметке Люка Сунга.