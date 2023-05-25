Публичная «порка». Россиянку в США заставили убрать со своего дома надписи о ЧВК Вагнера и Бахмуте — видео

25 мая, 14:02
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Россиянке посоветовали уезжать назад в РФ (Фото:Скриншот видео kava202224/Twitter)

Россиянке посоветовали уезжать назад в РФ (Фото:Скриншот видео kava202224/Twitter)

В соцсетях появилось видео с россиянкой, которая, проживая в США, поддерживает кремлевский режим диктатора Владимира Путина и организованный им геноцид украинского народа.

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При этом она настолько не стесняется своих человеконенавистнических взглядов, что решила поделиться ими с окружающими.

Для этого женщина разместила на своем гараже пропагандистскими надписями, прославляющими военных преступников из ЧВК Вагнера за уничтожение Бахмута.

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Впрочем, столь откровенное проявление рашизма не осталось незамеченным более адекватными местными жителями, которые заставили ее буквально отдирать ее пропагандистские тезисы по буквам.

«Я думаю, что вам в этой стране нету места. В Бахмут тогда езжайте. Увидите, сколько детей там погибло. Такой месседж написать, это надо быть полностью дебилом… Любишь Россию? Чемодан, вокзал, Россия», — порекомендовали провокаторше возмущенные люди.

https://twitter.com/kava202224/status/1661632991070699521
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   США Российская агрессия Провокации Россияне Российская пропаганда Бахмут Частная военная компания Вагнера Война России против Украины

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