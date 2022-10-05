Две недели один на ели. В США профессиональный альпинист спас кота, застрявшего на 23-метровом дереве 5 октября, 20:17 Бедняга маленькая (Фото:Скриншот с видео)

В Вашингтоне, США, профессиональному альпинисту Тому Отто пришлось спасать рыжего кота Клайда, который застрял на 23-метровой ели и пробыл там сам в течение двух недель. Об этом сообщили в зоозащитной организации Canopy Cat Rescue.

«Бедный малыш пробыл на дереве 14 дней… Никакого мяуканья не было до тех пор, пока его семья не услышала его два дня назад на высоте 75 футов на елке в самом сердце. Мы очень благодарны, что нашли его и он все еще рад видеть нас после стольких дней», — говорится в сообщении.

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Котик набирает вес и восстанавливает силы в кругу своих любимых людей.

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