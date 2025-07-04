Около 200 мужчин пришли на церковную службу в одинаковых рубашках, не догадываясь об этом (Фото: Кристен Комбо/Instagram)

В Техасе около двухсот женщин решили устроить масштабный розыгрыш для своих мужчин. Каждая из них убедила своего партнера надеть конкретную одежду для воскресной службы.

Об этом 18 июня сообщило медиа What’s the Jam. Это произошло в городе Копелл, что находится в округе Даллас, штат Техас, США. 40-летняя Кристен Комбо создала групповой чат, в который добавила более двух сотен местных женщин для розыгрыша своих мужчин.

Каждая из участниц чата убедила своего партнера надеть светло-голубую рубашку с коротким рукавом и маленькими квадратиками на воскресную католическую мессу.

В результате на службу пришли сотни мужчин в одинаковом луке. Забавный момент Кирстен показала в соцсетях, видео набрало более 20 миллионов просмотров. На кадрах также заметно, насколько смущенными и удивленными этим трюком выглядели мужчины.

«Я не ожидала, что ажиотаж возрастет настолько, что в нем примут участие 200 мам. Мы рассказали всем, кому могли, и за три дня заказали 200 поло», — цитирует медиа Кристен.

По словам женщины, день розыгрыша стал буквально лучшим днем сообщества. «Все разговаривали, смеялись, улыбались и хлопали друг друга по спине. Я не ожидала, что этот веселый ролик увидят миллионы людей по всему миру, и что каждый сможет познакомиться с нашим удивительным сообществом», — поделилась своими эмоциями инициаторка розыгрыша.