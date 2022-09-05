Мотивы злоумышленника неизвестны. В США мужчина угнал самолет и угрожал врезаться на нем в Walmart 5 сентября, 09:33 Видео сняли очевидцы (Фото:Скриншот с видео)

В штате Миссисипи, США, сотрудник местного аэропорта Кори Уэйн Паттерсон угнал самолет и угрожал врезаться на нем в магазин Walmart. Об этом рассказали в BBC.

Полиция отмечает, что он угнал маленький самолет, в котором может поместиться максимум 11 пассажиров. Людей из супермаркета и ресторана рядом пришлось эвакуировать. Также местные власти отметили, чтобы жители избегали этого района, поскольку он был в зоне риска.

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Несмотря на угрозы, правонарушитель наконец приземлился в поле после того, как долго кружил над городом. Мотивы злоумышленника пока неизвестны. Его обвиняют в воровстве в особо крупных размерах и террористических угрозах.

Напомним, что авиакомпания Air France отстранила от работы двух пилотов, устроивших драку в кабине самолета прямо во время полета. Одному из членов экипажа пришлось взять управление на себя.



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