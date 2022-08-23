Испытал на собственном сыне. В США мужчина протестовал умение электрокара Tesla обнаруживать препятствия на дороге 23 августа, 10:18 Фото иллюстративное (Фото:Tesla)

В Северной Каролине, США, мужчина использовал своего сына в качестве «помехи» для того, чтобы испытать режим автопилота в автомобиле Tesla и его способность различать и останавливаться перед пешеходами. Об этом пишет CNN.

Владелец магазина с запчастями для электрокаров Tesla Кармин Купани провел тест беспилотного режима машины и ее умение останавливаться перед препятствиями. Для этого, как препятствие мужчина поставил своего сына. Ребенок стоял посреди дороги, держа смартфон и снимая тест. Купани направил электрокар в его сторону и включил автопилот, а автомобиль достиг скорости более 55 км/ч. Tesla плавно затормозила и полностью остановилась перед сыном Купани.

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Свой поступок Купани объяснил тем, что выступает против критики американских органов власти в адрес автопилота Tesla. Национальная администрация по безопасности дорожного движения США отказывается разрешить использование этого режима, пока не будет доказана его безопасность.

Напомним, что компания Илона Маска оказалась в центре внимания после того, как инженер по безопасности Дэн О’Дауд протестовал Tesla Full Self-Driving и отметил, что система самоуправления не распознает маленький манекен как препятствие. Специалист призвал прекратить использование электромобилей с этим автопилотом, поскольку они могут быть опасны для детей-пешеходов.

Опубликованное им видео вызвало волну негодования. Пользователь Twitter Омар Кази, скрывающийся под ником WholeMarsCatalog, являющийся давним поклонником продукции марки, усомнился в прозрачности эксперимента О’Дауда. Он решил самостоятельно проверить систему самоуправления и даже предлагал подписчикам предоставить ему ребенка для этого.

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