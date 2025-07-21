В США мужчина приобрел два лотерейных билета и оба оказались выигрышными (Фото: Massachusetts Lottery)

В США мужчина приобрел два лотерейных билета в разных точках продажи и оба оказались выигрышными.

Об этом 20 июля сообщило CNN Business. Это произошло в небольшом городке Фичберг в штате Массачусетс.

Пол Коркоран решил принять участие в розыгрыше Powerball и купил билет в супермаркете. Ошибочно подумав, что время розыгрыша уже прошло, он приобрел еще один билет, однако уже в другом магазине.

Оба билета оказались выигрышными. Пол выиграл по миллиону долларов по каждому из них. Двойная победа стала для американца неожиданностью и он признался, что еще не решил, как потратить выигрыш. Выигрышная сумма без учета налогов, которые еще нужно будет отдельно вычислить.