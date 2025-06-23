В США в одной из школ выпустились сразу 15 пар близнецов: фото

23 июня, 15:18
В одной из школ Нью-Йорка выпустилось сразу 15 близнецов (Фото: AP News)

В этом году из одной из средних школ Нью-Йорка выпустилось сразу 15 пар близнецов.

Об этом 21 июня сообщило медиа AP News. Средняя школа Plainview-Old Bethpage на Лонг-Айленде в пригороде Нью-Йорка выпустила в эти выходные «двойной выпускной». Среди почти 500 учеников выпускного класса 30 — близнецы.

15 близнецов выпустилось в этом году из одной средней школы / Фото: AP News

Все эти выпускники, отмечает медиа, между собой уже давно знакомы — кто-то еще с детского сада, а кто-то благодаря местному клубу родителей близнецов. Кроме того, они даже устраивают совместный отдых.

«Нам очень комфортно друг с другом, и у нас есть общий опыт, поэтому мы все отскакиваем друг от друга. Это очень круто», — цитирует издание Сидни Монку, которая присутствовала на выпускной репетиции.

