На глубине 150 метров. В США спасатели достали из пещеры собаку, которую владельцы разыскивали почти два месяца

17 августа, 14:05
Спасенная Эбби (Фото:Rick Haley)

Спасенная Эбби (Фото:Rick Haley)

6 августа в штате Миссури, США, спелеолог (геолог, изучающий пещеры) Рик Хейли вместе с командой случайно обнаружили в одной из пещер 13-летнюю собаку Эбби, которую уже два месяца разыскивали владельцы. Об этом пишет CNN.

Хейли вместе с командой наносили на карту пещеры севернее Перривилля, штат Миссури, в рамках проекта для Фонда исследования пещер, когда они нашли животное. «Кажется, у нее не было никаких травм», — сказал спалеолог. «Но она действительно недоедала. Одни кожа и кости, а также грязь».

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Rick Haley
Фото: Rick Haley

13-летняя Эбби была вялой и практически не могла ходить. Хейли вынес ее в своем вещевом мешке. Спасательная миссия продолжалась больше часа. Один из членов группы обошел ближайшие окрестности с фотографией собаки. В конце концов ему удалось найти владельцев четырехлапой.

Как пес оказался так глубоко в пещере — неизвестно. Хейли считает, что возможно Эбби гналась за крысой или енотом, или застала там сильные дожди, заставившие ее двигаться на глубину, чтобы спрятаться. Сейчас собака в хорошем состоянии и вернулась к семье.

Rick Haley
Фото: Rick Haley

Напомним, что в штате Колорадо, США, мужчина на прогулке увидел крошечную точку на горе, которую раньше не замечал. Через бинокль он понял, что это собака, застрявшая там наедине. Мужчина связался с офицерами из служб защиты животных, чтобы спасти животное.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   США Пещера Собаки Спасение животных

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