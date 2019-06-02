В США фальшивого принца Саудовской Аравии приговорили к 18 годам заключения за мошенничество Вчера, 13:11 Цей матеріал також доступний українською Instagram/princedubai07 48-летний Жиньяк выдавал себя за саудовскую королевскую особу Instagram/princedubai07

Самопровозглашенного принца Саудовской Аравии Энтони Жиньяка приговорили к 18 годам лишения свободы за финансовое мошенничество.



Об этом сообщает ВВС.

Отмечается, что 48-летний Гиньяк выдавал себя за саудовскую королевскую особу, чтобы обманывать инвесторов. Общая сумма убытков составила $8 миллионов.

«Будучи лидером сложной международной схемы мошенничества с участием нескольких лиц, Жиньяк использовал свою фальшивую личность — принца Халида бен Аль-Сауда — чтобы продать ложную надежду. В результате десятки ничего не подозревающих инвесторов были лишены их инвестиций, потеряв более 8 миллионов долларов», — отметила судья.

Согласно судебным документам, он был арестован 11 раз за последние 30 лет за мошенничество, связанное с образом принца Халида бен Аль-Сауда.

Чтобы поддержать свою фальшивую личность, он купил поддельные номерные знаки и документы для своих телохранителей. Он носил традиционную саудовскую одежду и дорогие кольца и часы.

Он часто путешествовал на частных самолетах или роскошных яхтах и ​​собирал дорогие произведения искусства.

Схема начала раскрываться в мае 2017 года, когда он попытался инвестировать в роскошный отель в Майами. В ходе переговоров владельцы отеля стали подозревать Жиньяка, отчасти из-за его готовности есть продукты из свинины.

Они наняли частную охранную группу для расследования, что в конечном итоге привело к федеральному делу.

Жиньяк в начале этого года признал себя виновным в мошенничестве, заговоре с целью совершения мошенничества, краже при отягчающих обстоятельствах и в том, что выдавал себя за дипломата.