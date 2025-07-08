Мальчик Арло, которому меньше чем полтора года, стал популярным в социальных сетях из-за того, что показал, как уверенно катается на самокате.

Соответствующее видео 21 июня опубликовала мама мальчика Клэр Мартинсен. На кадрах заметно, как малыш уверенно катается на самокате так, как будто делает это всю жизнь.

Реклама

Мама мальчика рассказала, что он был очень проворен еще когда ему исполнилось 6 месяцев. По словам Клэр, ее мальчик был подвижнее, чем большинство сверстников.

Сначала Арло увлеченно наблюдал за своей трехлетней сестрой, которая каталась на самокате, а потом просто внезапно стал на него сам.

«Это был настоящий бац! Он поехал, как будто всегда умел», — говорит мама проворного мальчика.