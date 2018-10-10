10 октября 2018, среда

В соцсетях активно репостят фейковую "поучительную" фотографию со слоном и львами

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Стоит ли нам учиться у отфотошопленной картинки?
Irina Navara via Facebook

Стоит ли нам учиться у отфотошопленной картинки?

Фейковая фотография набрала 13 тысяч репостов в Facebook и даже лайки от народного депутата. 

Пользователь Facebook Ирина Навара опубликовала фотографию слона, который переносит львенка через дорогу.

Она написала, что слон помогает ему добраться до воды и отметила, что людям стоило бы поучиться у животных. 

Ее лайкнули 14 тысяч раз и 13 тысяч раз репостнули. 

Даже нардеп Олег Ляшко поддался соблазну лайкнуть поучительную историю.

В Сети отметили, что снимок это фотомонтаж и нашли оригинальные снимки животных.

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