В соцсетях активно репостят фейковую "поучительную" фотографию со слоном и львами

Стоит ли нам учиться у отфотошопленной картинки?

Фейковая фотография набрала 13 тысяч репостов в Facebook и даже лайки от народного депутата.

Пользователь Facebook Ирина Навара опубликовала фотографию слона, который переносит львенка через дорогу.

Она написала, что слон помогает ему добраться до воды и отметила, что людям стоило бы поучиться у животных.

Ее лайкнули 14 тысяч раз и 13 тысяч раз репостнули.

Даже нардеп Олег Ляшко поддался соблазну лайкнуть поучительную историю.

В Сети отметили, что снимок это фотомонтаж и нашли оригинальные снимки животных.