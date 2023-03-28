Чеченский абсурд. Кадырова рассказала Кадырову о пользе фонда Кадырова, которым руководит еще одна Кадырова — видео 28 марта, 16:24 Во время встречи дочь Кадырова зачем-то напомнила ему, что его отец был «героем России» (Фото:Скриншот видео adagamov/Twitter)

Клановая система правления, из-за которой вся полнота власти во временно оккупированной РФ Ичкерии сконцентрировалась в руках кремлевского ставленника Рамзана Кадырова, порождает по-настоящему сюрреалистичные ситуации.

Россияне все уже давно привыкли, что практически все важные должности там занимают его родственники и близкие друзья, поэтому на коррупционную составляющую в РФ никто никакого внимания уже давно не обращает.

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В то же время со стороны абсурдность такого правления выглядит очевидной.

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко опубликовал у себя в соцсетях видео, на котором чеченский диктатор проводит рабочее совещание с собственной дочерью Хутмат Кадыровой, курирующей чеченское здравоохранение.

Во время встречи она рассказала отцу о работе фонда имени деда (Ахмата Кадырова), которым руководит ее бабушка (Аймани Кадырова).

«Ничего необычного», — отметил Геращенко в комментарии к обнародованным кадрам, высмеивая нравы скандального семейства.

При этом особо нелепо выглядит то, насколько подробно Хутмат рассказывает Кадырову о фонде имени его собственного отца, не забывая напомнить ему, что дед, вообще-то, был «героем России».

«Хочу отметить вклад регионального общественного фонда имени первого президента Чеченской республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова», — похвасталась Кадырова Кадырову.