Пригожин «ожил». Новое видео с главарем ЧВК Вагнера спровоцировало волну конспирологии в соцсетях
Вероятно, видео было снято где-то 19−20 августа, еще до крушения самолета Пригожина в Тверской области (Фото:Скриншот видео/X)
В соцсетях появилось ранее не публиковавшееся видео с главарем ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным, в котором он комментирует различные слухи о себе, в том числе о своей смерти.
Согласно имеющимся данным, обнародованные кадра были сняты где-то 19−20 августа, незадолго до крушения его самолета в Тверской области РФ.
В то время Пригожин как раз находился где-то в Африке, где было также снято его первое видеообращение после неудавшегося вооруженного мятежа против нынешнего кремлевского режима.
«Для обсуждающих, жив я, или нет? Как у меня дела? Сейчас выходные. Вторая половина августа 2023 года. Нахожусь в Африке. Поэтому любителям обсуждения моей ликвидации, интимной жизни, заработков, там, еще чего ни будь: все в порядке», — заверил главарь российских наемников.
И хотя публикация данного видео никак не опровергает заявления о его смерти, среди части пользователей данный ролик спровоцировал новую волну конспирологических теорий по поводу того, что Пригожин якобы все еще жив, а его гибель в результате авиакатастрофы была всего лишь «инсценировкой».
Одним из главных аргументов, кроме того, что на опубликованном видео российский военный преступник «опровергает» свою смерть, является то, что ранее он зарекомендовал себя как манипулятора и «мастера-конспирации», пользующегося услугами двойников.
Впрочем, относиться с какой-то серьезностью к подобным предположениям все же не стоит, ведь, если бы Пригожин действительно был жив и хотел бы об этом рассказать, то его «воскрешение» вероятно, было бы более убедительным, чем представленное видео.