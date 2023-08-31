Пригожин «ожил». Новое видео с главарем ЧВК Вагнера спровоцировало волну конспирологии в соцсетях 31 августа, 11:22 Вероятно, видео было снято где-то 19−20 августа, еще до крушения самолета Пригожина в Тверской области (Фото:Скриншот видео/X)

В соцсетях появилось ранее не публиковавшееся видео с главарем ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным, в котором он комментирует различные слухи о себе, в том числе о своей смерти.

Согласно имеющимся данным, обнародованные кадра были сняты где-то 19−20 августа, незадолго до крушения его самолета в Тверской области РФ.

В то время Пригожин как раз находился где-то в Африке, где было также снято его первое видеообращение после неудавшегося вооруженного мятежа против нынешнего кремлевского режима.

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«Для обсуждающих, жив я, или нет? Как у меня дела? Сейчас выходные. Вторая половина августа 2023 года. Нахожусь в Африке. Поэтому любителям обсуждения моей ликвидации, интимной жизни, заработков, там, еще чего ни будь: все в порядке», — заверил главарь российских наемников.

И хотя публикация данного видео никак не опровергает заявления о его смерти, среди части пользователей данный ролик спровоцировал новую волну конспирологических теорий по поводу того, что Пригожин якобы все еще жив, а его гибель в результате авиакатастрофы была всего лишь «инсценировкой».

Фото: Скриншот/X

Фото: Скриншот/X

Фото: Скриншот/X

Фото: Скриншот/X

Фото: Скриншот/X

Фото: Скриншот/X

Одним из главных аргументов, кроме того, что на опубликованном видео российский военный преступник «опровергает» свою смерть, является то, что ранее он зарекомендовал себя как манипулятора и «мастера-конспирации», пользующегося услугами двойников.

Впрочем, относиться с какой-то серьезностью к подобным предположениям все же не стоит, ведь, если бы Пригожин действительно был жив и хотел бы об этом рассказать, то его «воскрешение» вероятно, было бы более убедительным, чем представленное видео.