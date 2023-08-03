«Ворует и ворует». В соцсетях показали «элитное» гнездо аиста-«депутата» — видео

3 августа, 16:52
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Соседи пернатого «богача» живут намного скромнее (Фото:Коллаж NV)

Соседи пернатого «богача» живут намного скромнее (Фото:Коллаж NV)

В соцсетях появилось забавное видео с «элитной недвижимостью» аиста в одном из украинских сел.

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На обнародованных кадрах видно, что, обустраивая себе гнездо, птица потеряла всякое чувство меры, в связи с чем получила прозвище «депутат».

«Вон, смотрите, аист-„депутат“. Смотрите, бл* на это гнездо! Он уже ворует и ворует. Строит и строит. Просто, я уже не знаю… Это в четыре этажа», — отметил автор видео, проводя параллели с украинскими чиновниками, возводящими себе огромные особняки на непонятно как добытые средства.

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При этом еще более шикарно гнездо пернатого «богача» выглядит на фоне его мене успешных соседей, которые вынуждены ютиться втроем в намного более скромных условиях.

Скриншот/TikTik
Фото: Скриншот/TikTik
@b_r_b97

Лелека депутат😂😂😂

♬ оригінальний звук - zelenoglazka077

Пользователи соцсетей также выдвинули предположение, что часть имущества аиста может быть оформлена на кого-то из его родственников.

Скриншот/TikTik
Фото: Скриншот/TikTik

Сам фигурант скандала его пока никак не комментировал.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Соцсети Недвижимость Животные Птицы Народные депутаты

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