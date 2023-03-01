Волшебный голос. Любительский хит «Парова машина» завирусился в соцсетях, породив волну римейков — видео 1 марта, 17:06 Украинцев покорил голос Ярины Квасний (Фото:Скриншот видео TeeKai Remix/YouTube)

Среди украинцев набирает все большую популярность завирусившаяся в TikTok песня под названием «Парова машина».

Ранее данная композиция уже публиковалась в соцстеях в исполнении женского ансамбля из Тарасовки Черкасской области.

В то же время наибольшую популярность она получила благодаря студентке Ярине Квасний, чье видео за считанные дни набрало миллионы просмотров.

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По словам девушки, саму ее вдохновил вариант этой давно забытой песни, представленный группой Dakh Daughters.

Однако, благодаря волшебному голосу Квасний, именно ее версия стала настоящим хитом соцсетей, превратившись в мем и породив не менее интересные римейки и перепевки.

Представляем вам подборку лучших из них.