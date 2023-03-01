Волшебный голос. Любительский хит «Парова машина» завирусился в соцсетях, породив волну римейков — видео

1 марта, 17:06
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Украинцев покорил голос Ярины Квасний (Фото:Скриншот видео TeeKai Remix/YouTube)

Украинцев покорил голос Ярины Квасний (Фото:Скриншот видео TeeKai Remix/YouTube)

Среди украинцев набирает все большую популярность завирусившаяся в TikTok песня под названием «Парова машина».

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Ранее данная композиция уже публиковалась в соцстеях в исполнении женского ансамбля из Тарасовки Черкасской области.

https://www.youtube.com/watch?v=-i1HrzJxRMk

В то же время наибольшую популярность она получила благодаря студентке Ярине Квасний, чье видео за считанные дни набрало миллионы просмотров.

Видео дня

@kvas.nii дякую, Боже, за дахдотерс! «Парова машина» — автентична українська пісня. На відео ситуативно пригадалося однойменнне музпереосмислення у виконаннні групи DakhDaughters #пісня #музика #лесяквартиринка #кіностудіядовженка #шулявка #акустика #співаємо #олексій #вспишка #відео #спів #українське #україна #співи #дахдотерс #дах #паровамашина #singing #sing #song #songs #ukrainian #ukrainiangirl #ukrainiansong ♬ оригінальний звук - Kvas.nii

По словам девушки, саму ее вдохновил вариант этой давно забытой песни, представленный группой Dakh Daughters.

https://www.youtube.com/watch?v=QH5MGB9imyY

Однако, благодаря волшебному голосу Квасний, именно ее версия стала настоящим хитом соцсетей, превратившись в мем и породив не менее интересные римейки и перепевки.

Представляем вам подборку лучших из них.

@cpd.gov.ua #паровамашина #музиченькимоїзаграйтемені #українськийтікток #україна🇺🇦 #путінхуйло🔴⚫🇺🇦 #рек #цпд ♬ Парова машина remix Будчук - Центр протидії дезінформації
https://www.youtube.com/watch?v=wu94tR1pPSQ&t=72s
https://www.youtube.com/watch?v=I3GPoWjQdOs
https://www.youtube.com/watch?v=XpU_I9Ych10
@natxnennua #машина #паровамашина #пісня #музикавмашину #українськийконтент ♬ оригінальний звук - Kvas.nii
@sterezhyks #duet with @Kvas.nii ♬ оригінальний звук - Kvas.nii
@murashka_77 #дует з @Kvas.nii #пісня ♬ оригінальний звук - Kvas.nii
@usernot2d #дует з @Kvas.nii #українськапісня шановна, я не втрималась! це звичайно не крутий ремікс для клубних гульок, але так чисто для душі захотілось приєднатись до Вас. #ukraine #saveukraine ♬ оригінальний звук - Kvas.nii
@poiqly

Була в мене парова машина …

♬ оригінальний звук - Kvas.nii
@vlad_shevchenko

♬ оригінальний звук - Влад Шевченко
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Музыка Соцсети Мемы Песни

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