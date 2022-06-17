Ягодки против русского мира. Как украинцы реагируют на отсутствие из-за оккупации мелитопольской черешни и херсонских арбузов

17 июня, 15:21
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Выращен в биолабораториях (Фото:Moshkovsky_art/Facebook)

Выращен в биолабораториях (Фото:Moshkovsky_art/Facebook)

Российская оккупация отрезала херсонских и запорожских фермеров от украинского рынка. Предпринимателей заставляют отдавать урожай по дешевке конторам, подконтрольным силовикам страны-агрессора. В соцсетях украинцы скучают по мелитопольской черешне и верят в то, что в августе уже будут есть херсонские арбузы. Ягодам посвящают мемы и иллюстрации. НВ сделало подборку.

В то же время ВСУ уже подходят к временно оккупированному Херсону. На улицах города даже появились открытки для оккупантов. Фотографией поделился политолог Николай Давыдюк.

Видео дня
https://www.facebook.com/davydiuk/posts/10225571097317369

А в Сети постят мемы.

https://www.facebook.com/100001341712403/posts/pfbid02JrpMec9bCXvNET7dK6yeaKcZjgD18PYhzLWofnKUQhyniFBvNxscB6oQXNhSSwdAl/?d=n

И не только ВСУ. У всех будет арбузный детокс.

Чем больше таких арбузов, тем быстрее сойдет урожай.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=10225054950634890&set=a.1867908871410

Потому что даже природа за Украину.

https://www.facebook.com/Moshkovsky.art/posts/433239022139662

Также много иллюстраций посвятили мелитопольской черешне. Как раз сезон.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=10225054948834845&set=a.1867908871410

На официальном твиттер-аккаунте Украины опубликовали две иллюстрации украинской художницы и писательницы Марички Рубан.

https://twitter.com/Ukraine/status/1536634128673689600
https://twitter.com/Ukraine/status/1536258685663576069

И первое, что сделают украинцы после победы:

@aleynik_off

💙💛

♬ original sound - Я ВОВА А ТЫ НЕТ 🥷🏻

Напомним, что мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, как фермеры в городе отравили оккупантов черешней.

«Очередной подарок наши фермеры приготовили рашистам — это недавно обработанная черешня, которая привела к массовым отравлениям у рашистов», — сказал он в эфире телемарафона.

По словам Федорова, 99% оставшихся в Мелитополе жителей сопротивляются оккупации.

Мелитопольцы полностью проигнорировали празднование дня России. Вся страна видела — в минувшее воскресенье в очереди за паспортом было 15 человек из 70 тысяч жителей, оставшихся во временно оккупированном городе", — отметил он.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Херсон Мелитополь Реакция соцсетей Арбуз Черешня Оккупация

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