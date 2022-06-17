Ягодки против русского мира. Как украинцы реагируют на отсутствие из-за оккупации мелитопольской черешни и херсонских арбузов 17 июня, 15:21 Цей матеріал також доступний українською Выращен в биолабораториях (Фото:Moshkovsky_art/Facebook)

Российская оккупация отрезала херсонских и запорожских фермеров от украинского рынка. Предпринимателей заставляют отдавать урожай по дешевке конторам, подконтрольным силовикам страны-агрессора. В соцсетях украинцы скучают по мелитопольской черешне и верят в то, что в августе уже будут есть херсонские арбузы. Ягодам посвящают мемы и иллюстрации. НВ сделало подборку.

В то же время ВСУ уже подходят к временно оккупированному Херсону. На улицах города даже появились открытки для оккупантов. Фотографией поделился политолог Николай Давыдюк.



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А в Сети постят мемы.



И не только ВСУ. У всех будет арбузный детокс.



Чем больше таких арбузов, тем быстрее сойдет урожай.



Потому что даже природа за Украину.



Также много иллюстраций посвятили мелитопольской черешне. Как раз сезон.



На официальном твиттер-аккаунте Украины опубликовали две иллюстрации украинской художницы и писательницы Марички Рубан.



И первое, что сделают украинцы после победы:



Напомним, что мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, как фермеры в городе отравили оккупантов черешней.

«Очередной подарок наши фермеры приготовили рашистам — это недавно обработанная черешня, которая привела к массовым отравлениям у рашистов», — сказал он в эфире телемарафона.



По словам Федорова, 99% оставшихся в Мелитополе жителей сопротивляются оккупации.

Мелитопольцы полностью проигнорировали празднование дня России. Вся страна видела — в минувшее воскресенье в очереди за паспортом было 15 человек из 70 тысяч жителей, оставшихся во временно оккупированном городе", — отметил он.



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