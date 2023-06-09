В Швейцарии можно «убить» Путина, проголосовав за отказ от нефти из РФ — видео

9 июня, 16:48
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Для голосования в Швейцарии установили специальные урны с интерактивными экранами (Фото:Коллаж NV)

Для голосования в Швейцарии установили специальные урны с интерактивными экранами (Фото:Коллаж NV)

В швейцарских городах установили специальные электронные урны для голосования за отказ страны от нефти из РФ.

Их особенностью является то, что бюллетень следует засовывать прямо в глотку российскому диктатору Владимиру Путину.

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При этом благодаря интерактивному экрану можно насладиться, как глава кремлевского режима им буквально давится, корча в предсмертных конвульсиях различные забавные рожи.

Видео дня

«Швейцарское электричество вместо путинской нефти», — предлагают организаторы голосования.

https://twitter.com/realNepareizais/status/1666923033984942082
https://twitter.com/Natanielbs/status/1667043367056818176

Как много бюллетеней с голосами против российской нефти к этому времени уже успели напихать в рот Путину, пока не известно.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Владимир Путин Российская агрессия Швейцария Голосование Российская нефть Война России против Украины

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