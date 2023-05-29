В Швеции оператор танцевального телешоу нокаутировал камерой экоактивиста — видео 29 мая, 14:34 Активисты пытались сорвать выступление олимпийской чемпионки (Фото:Скриншот видео lgj170/Twitter)

Во время съемок развлекательного телешоу Танцы со звездами в Швеции экоактивисты решили сорвать финальное выступление трехкратной олимпийской чемпионки в лыжных гонках Шарлотты Каллы.

Видео инцидента быстро разлетелось в соцсетях и стало вирусным, однако причиной этого стала не сама акция, а неожиданный поворот, во время которого оператор нокаутировал одного из ее участников.

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Как видно на обнародованных кадрах, в разгар выступления на площадку выбежали трое молодых людей, которые начали рассыпать вокруг порошок желтого цвета.

Когда же один из них развернул плакат с призывом «задуматься об экологии», в него влетела стрела крана с камерой, в результате чего активист оказался на земле.

В итоге все участники акции были задержаны сотрудниками службы безопасности, а Калла вместе со своим партнером Тобиасом Карлссоном заняли второе место.