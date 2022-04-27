«Рафинированная ватница». Реакция соцсетей на поведение россиянки из Швеции, которая рвала голубо-желтый флаг и оскорбляла украинку 27 апреля, 18:52 Цей матеріал також доступний українською Женщина рвала украинский флаг перед посольством России в Швеции (Фото:Хельга Кайда/Facebook)

В столице Швеции Стокгольме возле российского посольства пожилая россиянка разорвала украинскую символику, а на украинку Хельгу Кайду, сделавшую ей замечание, набросилась с оскорблениями. Из-за инцидента россиянку уже уволили с работы, теперь ею займутся правоохранители. Украинцы продолжают обсуждать ситуацию в соцсетях, а НВ собрало актуальные посты.

Видео с инцидентом Кайда опубликовала в своих соцсетях. Сначала она описала ситуацию, но затем обновила пост, где отметила, что россиянку идентифицировали и даже уволили с работы.

Видео дня

О том, что россиянку уволили писали и другие пользователи.

Озвучили также имя героини инцидента.

В твиттере обсуждения также достигли пика. Женщину назвали лицом русского народа.

Также спросили, почему женщина не на своей Родине, а в Швеции.

Ну и коротко — «рафинированная ватница».

Отметим, что в компании, в которой женщина работала, сообщили об ее увольнении. «Нам стало известно о видео, на котором сотрудница Lernia набросилась с оскорблениями другого человека. Хотим уточнить, что сейчас она отстранена и больше она не вернется на работу в Lernia. Мы решительно дистанцируемся от того оскорбительного мнения, которое выражает на видео это лицо».



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