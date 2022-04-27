«Рафинированная ватница». Реакция соцсетей на поведение россиянки из Швеции, которая рвала голубо-желтый флаг и оскорбляла украинку

27 апреля, 18:52
Цей матеріал також доступний українською
Женщина рвала украинский флаг перед посольством России в Швеции (Фото:Хельга Кайда/Facebook)

Женщина рвала украинский флаг перед посольством России в Швеции (Фото:Хельга Кайда/Facebook)

Поддержи НВ

В столице Швеции Стокгольме возле российского посольства пожилая россиянка разорвала украинскую символику, а на украинку Хельгу Кайду, сделавшую ей замечание, набросилась с оскорблениями. Из-за инцидента россиянку уже уволили с работы, теперь ею займутся правоохранители. Украинцы продолжают обсуждать ситуацию в соцсетях, а НВ собрало актуальные посты.

Видео с инцидентом Кайда опубликовала в своих соцсетях. Сначала она описала ситуацию, но затем обновила пост, где отметила, что россиянку идентифицировали и даже уволили с работы.

Видео дня
https://www.facebook.com/helgakayda/posts/10216028734991163

О том, что россиянку уволили писали и другие пользователи.

https://www.facebook.com/100001000122626/posts/5118668248176462/?d=n

Озвучили также имя героини инцидента.

https://www.facebook.com/sergii.vorona.3/posts/1695574334137544

В твиттере обсуждения также достигли пика. Женщину назвали лицом русского народа.

https://twitter.com/NAYE0NSIMP/status/1519066908057870337

Также спросили, почему женщина не на своей Родине, а в Швеции.

https://twitter.com/SSS05084003/status/1519249393072889856

Ну и коротко — «рафинированная ватница».

https://twitter.com/Naasthan/status/1519218856283328512

Отметим, что в компании, в которой женщина работала, сообщили об ее увольнении. «Нам стало известно о видео, на котором сотрудница Lernia набросилась с оскорблениями другого человека. Хотим уточнить, что сейчас она отстранена и больше она не вернется на работу в Lernia. Мы решительно дистанцируемся от того оскорбительного мнения, которое выражает на видео это лицо».

Редактор: Дарина Грисюк

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Швеция Россияне Украинская символика Оскорбление

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X