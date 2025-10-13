Одно из самых больших сокровищ. Шведский рыбак копал червей возле своего дома и случайно нашел монеты и украшения XII века

Неподалеку от города Стокгольм мужчина обнаружил у себя во дворе «серебряный клад», среди которого вероятно может быть 20 тысяч монет и ювелирные изделия , датированные эпохой раннего Средневековья.

Об этом сообщило медиа Live Science. Найденное было спрятано в медном котле, который уже почти разложился. Вес составлял около шести килограммов.

По предварительному анализу, большинство серебряных монет относятся к XII веку. Среди них идентифицированы монеты с надписью KANUTUS. Это свидетельствует об их чеканке во время правления шведского короля Кнута Эрикссона (1173−1195 гг.). Особую ценность представляют редкие «епископские монеты», на которых изображен епископ с пастырским посохом.

Реклама

«Это, вероятно, один из крупнейших серебряных кладов раннего Средневековья, найденных в Швеции. Мы предполагаем, что количество монет может превышать двадцать тысяч», — цитирует медиа Софию Андерссон, антиквара Административного совета.

Историки предполагают, что сокровище могли спрятать во время «неспокойного периода» в конце XII века. Вероятно, это из-за войн и попыток колонизации Финляндии. По мнению экспертов, смесь серебра и украшений была частью семейного богатства, которое владельцы хотели уберечь от опасности.